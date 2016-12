Fructele, pline de vitamine

Medicii recomandă consumul zilnic de fructe şi legume, acestea fiind un adevărat scut în faţa multor boli. Ele asigură necesarul zilnic de vitamine şi minerale. În fructe se găsesc numeroase vitamine. De exemplu, vitamina A, se găseşte în: citrice, ananas, curmale, caise, mere, pere, migdale, nuci, etc.; vitamina B1, în: citrice, struguri, mere, pere, banane, nuci, migdale; vitamina B2, în: citrice, struguri, mere, pere, banane, caise, nuci, arahide, castane; vitamina C, în: citrice, banane, afine, mere, pere, etc.; vitamina E, în: masline, nuci, migdale. O alimentaţie corectă asigură funcţionarea normală a diferitelor organe, menţine şi sporeşte capacitatea la efort, în timp ce o alimentaţie incorectă duce la scăderea rezistenţei organismului, la apariţia unor boli, la scurtarea vieţii. Pentru desfăşurarea normală a activităţii zilnice şi menţinerea stării de sănătate, organismul are nevoie de o anumită cantitate de energie şi de factori nutritivi compleţi (proteine, glucide, lipide, vitamine, săruri minerale, apă. Aceştia sunt obtinuţi din alimente, fructele şi legumele ocupând un loc de seamă ca sursă naturală de glucide, săruri minerale alcalinizante, vitamine şi apă.