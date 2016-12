„Frumoasa din pădurea adormită”, în versiunea lui Tim Burton

Regizorul Tim Burton va realiza o versiune gotică a clasicului desen animat „Frumoasa din pădurea adormită”, ce va fi produsă de compania Disney. Povestea va fi prezentată din punctul de vedere al personajului negativ, Maleficent, Ursitoarea cea rea. În desenul animat clasic, lansat de studiourile Disney în 1959 şi inspirat din povestea fraţilor Grimm, Ursitoarea cea rea o blesteamă pe prinţesa Aurora, ursindu-i să se înţepe cu un fus şi să moară înainte de apusul soarelui, în ziua în care va împlini vârsta de 16 ani. Însă, cele trei ursitoare bune prezente la botezul prinţesei Aurora, au reuşit să modifice acel blestem, astfel încât prinţesa să nu moară, ci să cadă într-un somn adânc, care să dureze 100 de ani.

Tim Burton este cunoscut în lumea cinematografiei pentru estetica sa unică, câteva personaje din creaţiile sale, precum Edward-Mâini de Foarfecă sau Sweeney Todd, un bărbier însetat de sânge, au devenit legende ale cinematografiei. Printre filmele regizate de Tim Burton se numără „Planet of the Apes / Planeta maimuţelor” din 2001, „Big Fish / Peştele cel mare” în 2003 sau „Charlie and the Chocolate Factory / Charlie şi fabrica de ciocolată” în 2005.