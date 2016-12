Frumuseţea care nu cunoaşte vârstă

Trecute bine de prima tinereţe, o serie de actriţe continuă să fie adevărate simboluri ale frumuseţii. Dame Helen Mirren, în vârstă de 64 de ani, Sophia Loren, de 75 de ani sau Catherine Deneuve, ajunsă la 66 de ani, au uimit o lume întreagă, reuşind să intre în top 10, printre cele mai frumoase femei din lume şi devansând tinere la mare modă, în prezent. Clasamentul, întocmit de compania Wizard Jeans, este cu atât mai interesant cu cât nu cuprinde nicio vedetă sub 30 de ani. Printre reprezentantele intrate în top se numără şi regina Rania a Iordaniei, în vârstă de 39 de ani, iar cea mai tânără frumuseţe mondială este Charlize Theron, de 34 de ani. ”Femei precum Beyonce şi Cheryl Cole sunt sexy şi drăguţe, dar adevărata frumuseţe este ceva ce vine din interior şi cere de obicei maturitate. Zilele în care femeile de 40 de ani erau considerate expirate au dispărut de mult”, a ţinut să explice purtătorul de cuvânt al companiei, Anthony Edwards. Pe prima poziţie a topului s-a clasat actriţa spaniolă Penelope Cruz, de 36 de ani, urmată pe podium de fotomodelul german Claudia Schiffer, de 39 de ani şi Kristin Scott Thomas, de 49 de ani. Până pe poziţia a zecea urmează regina Rania a Iordaniei, Catherine Deneuve, Dame Helen Mirren, Charlize Theron, Kate Beckinsale, de 36 de ani, Natasha McElhone, în vârstă de 40 de ani şi Sophia Loren.

La 43 de ani, şi-a păstrat intactă frumuseţea, dar actriţa franceză Sophie Marceau este îngrijorată de noul statut pe care îl au femeile în societate. Şi asta pentru că sunt supuse unei presiuni constante, care dă naştere la angoase. ”Lumea îşi imaginează că trebuie să fii o femeie perfectă pentru a reuşi. Trebuie să fii frumoasă, să atragi bărbaţii. Stop! La fel de bine ar fi să promovezi: ”, consideră actriţa. Şi, deşi avertizează că presiunile puse pe reprezentantele sexului frumos dau naştere unei reale angoase în rândul femeilor, franţuzoaica crede că societatea este pregătită să cunoască mari schimbări: ”Bărbaţii îşi doresc din ce în ce mai mult să întemeieze o familie, iar femeile din ce în ce mai puţin”. Mamă a doi copii, vedeta trăieşte o poveste de iubire cu Christophe Lambert şi preţuieşte sfaturile primite de la partenerul ei: ”Nu joacă rolul de tată, pentru că nu este el, dar este prezent. Am nevoie de părerea altcuiva, cred că este un lucru sănătos”, a subliniat Sophie Marceau. Actriţa mai are o problemă, legată de imaginea pe care celebrităţile o au în fotografii: ”Ei fac persoanele publice cu 20 de ani mai tinere şi cu 20 de kilograme mai slabe în poză decât sunt în realitate. De curând, am părăsit o şedinţă foto din această cauză. Nu vreau să existe vreo diferenţă între poze, film şi viaţă”, mai arată actriţa. Din păcate, nu toate vedetele gândesc aşa, într-o societate în care falsurile sunt la modă.