Frumuseţea cîntecelor din mahalaua interbelică, cîntată de Tudor Gheorghe

Mult-aşteptatul Tudor Gheorghe s-a prezentat în faţa publicului constănţean, luni seară, cu un spectacol special, menit să creeze o punte de legătură între folclor şi muzica uşoară din perioada interbelică. „Am realizat spectacole cu muzica populară a perioadei interbelice şi cu cea uşoară. Mai lipsea, ca să refac tabloul perioadei interbelice, muzica de mahala“. Spectacolul „Mahalaua Mon Amour“ redă starea de spirit a mahalalelor, loc de tranziţie de la universul satului către lumea „franţuzită“ a oraşelor. În această incursiune în lumea mahalalelor, maestrul a fost însoţit de către taraful alcătuit din Liviu Preda (braci), Ionel Fieraru (contrabas), Gheorghe Floricel (ţambal), George Floricel (acordeon) şi Virgil Iordache (vioară). Concertul a debutat cu o precizare din partea artistului: „Nu s-a înţeles foarte bine demersul meu din ultima vreme“. Tudor Gheorghe a mărturisit că este „obsedat“ de perioadele prepaşoptistă şi paşoptistă şi cea interbelică, caracterizată de o evervescenţă de spiritualitate inegalabilă. De asemenea, încă de la început, maestrul a atras atenţia asupra muzicii „fantastic de frumoasă“ şi a versurilor. „Am să vă atrag din cînd în cînd atenţia asupra frumuseţii versurilor“, a spus Tudor Gheorghe.

Pentru spectacolul „Mahalaua Mon Amour“, prezentat în cadrul unui turneu naţional, Tudor Gheorghe a selectat cele mai frumoase 20 de piese din aproximativ 400 de cîntece. Concertele care îl au ca protagonist pe Tudor Gheorghe reprezintă adevărate lecţii de cultură, pe care „trubudurul“ le oferă publicului tînăr. Acesta a găsit necesar să cînte o manea, pentru a atrage atenţia asupra deprecierii termenului, în contemporaneitate: „Vinovat pentru apariţia acestui gen de muzică este Anton Pann“, a spus Tudor Gheorghe, care a făcut trimitere la „Spitalul amorului“ - colecţie de cîntece de lume şi de cîteva hore şi balade populare –, care a prins foarte bine în lumea mahalalei.

„Am vrut ca generaţia de astăzi să aibă un motiv de mîndrie. Se vorbeşte la modul peiorativ despre plaiul mioritic. Am vrut ca tinerii să afle că în istoria României au fost cel puţin două momente speciale: perioada paşoptistă, în care tinerii, pe banii lor, plecau să studieze în străinătate şi se întorceau în ţară şi perioada interbelică. Demersul meu e limpede acum, după ce am încheiat un ciclu. După ce am prezentat muzica populară şi cea uşoară a perioadei interbelice, lipsea muzica mahalalelor, care a fost, de multe ori, blamată, stigmatizată din necunoştinţă“.

După preţuitele spectacole „Cînd Dumnezeu era mai jos!“, „Parfumele nebunelor dorinţi“, „Calvarul unei inime pribege“, „La margine de imperii“, „Taina cuvintelor“ sau recentul „Mahalaua Mon Amour“, Tudor Gheorghe pregăteşte publicului o nouă surpriză. „Totdeauna vă pregătesc ceva deosebit. Vă asigur că, data viitoare, voi veni cu alt spectacol interesant“, a spus Tudor Gheorghe.