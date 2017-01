Frumusețea muzicii și farmecul dialogului într-un concert marca Constantinides

Teatrul Național de Operă și Balet „Oleg Danovski” a deschis stagiunea simfonică, vineri seară, cu un concert simfonic închinat compozitorului american Dinos Constantinides, sub bagheta dirijorului Vlad Conta de la Opera Română din București. Concertul a grupat cinci piese din diverse etape de creație ale acestui muzician complex, care se bucură de o reputație internatională și căruia i s-au acordat cele mai importante premii și distincții americane și străine, printre care și cel mai înalt tilu academic în universitățile din Statele Unite ale Americii, cel de Boyd Professor.

POVEŞTI PE PORTATIV DIN LUMEA CELOR CARE NU CUVÂNTĂ

Prima piesă din programul serii ,„Povestire pentru flaut și orchestră de coarde” (Storytelling for Flute and Chamber Orchestra) s-a remarcat prin sensibilitate și deschidere către lumea mică a animalelor și a gâzelor. Eroii acestei povestiri muzicale, cărora li s-a făcut câte un portret, au fost o buburuză și urmăritorii ei: o pisică, un câine, o broască și un șoarece. Piesa i-a fost dedicată și a avut-o ca solistă pe apreciata flautistă Iwona Glinka, director artistic al ansamblului de muzică contemporană Phasma Music Ensemble.

Piesa „Midnight Fantasy for orchestra” (1989), înregistrată cu ansamblul Vienna Modern Masters și prezentată în cadrul programului „Muzica de pe șase continente”, a amintit de o veche melodie lui Nat King Cole, evoluând treptat spre un cântec de privighetoare.

Dinos Constantinides i-a dedicat Concertul pentru pian, nr. 2, compus în 2012 Mariei Asteriadou, o reputată solistă și interpretă de muzică de cameră, caracterizată de New York Times ca „o artistă cu fler de virtuoz și personalitate artistică puternică”. Ca solistă, Mariei Asteriadou a concertat cu orchestre precum: Saint Martin in the Field, Kamerata din Stuttgart şi Orchestra Canadiana de Cameră. Conform specialiștilor în opera lui Constantinides, Concertul pentru pian nr.2 are o puternică energie ritmică fiind o dezvoltare a unei lucrări anterioare, Tema cu variațiuni penntru pian solo.

Piesa care a deschis partea a doua a programului, „Muzică pentru două saxofoane și orchestră”, a fost foarte bine primită de către public, saxofonistul Athanasios Zervas fiind el însuși o personalitate multilaterală (poli-instrumentist, compozitor, profesor la Universitatea Macedonia din Thessaloniki).

RECUNOŞTINŢĂ PE NOTE MUZICALE

Ultima piesă din programul „Medalionului Dinos Constantinides” a fost ]Omagiu, concert popular pentru flaut și orchestră / Homage, A folk Concerto for Flute and Orchestra[. Lucrarea, compusă în 1988, a fost dedicată fostului decan al Școlii de Muzică din Louisiana, dr. Everett Timm, în semn de recunoştinţă pentru realizările sale. Specialiștii consideră că, deși sonoritățile sunt recognoscibile, compozitorul nu a preluat un citat propriu-zis, ci a recreat stilul muzicii populare. Solistul concertului, flautistul Jeremy Justeson, muzician, dar şi medic, a cântat în sălile cele mai importante din SUA: Carnegie Hall, Lincoln Centre, Kennedy Center.

Dinos Constantinides este un nume binecunoscut publicului atât pentru colaborările sale din trecut, în cadrul Zilelor Muzicii Româno-Americane, cât și datorită concertelor și spectacolelor de operă contemporană în care au fost prezentate câteva lucrări din cele peste 300 pe care le-a compus, diversitatea stilistică și măiestria artistică a autorului lor fiind unanim apreciate .

Concertul de vineri seară, de la Teatrul „Oleg Danovski” din Constanţa, a oferit fost un prilej pentru publicul meloman de a (re)asculta muzica unui mare compozitor american, sub bagheta unuia dintre cei mai reputați dirijori din România, dirijorul Vlad Conta, cu participarea unor interpreți de elită, care au întreţinut un dialog muzical de înaltă ţinută artistică cu orchestra şi publicul de la Marea Neagră.

