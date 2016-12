Frustrare şi mândrie portugheză

Jucătorii portughezi s-au declarat mândri de felul în care şi-au reprezentat ţara la EURO 2012, dar au mărturisit că sunt frustraţi de ratarea finalei, după ce au fost eliminaţi de Spania la loviturile de departajare.

„Nu am avut cu adevărat oportunitatea de a marca în meciul cu Spania. Am încercat tot timpul să dau ce este mai bun. Am jucat bine în acest turneu, dar ne-a lipsit şansa. Suntem frustraţi că ne-am oprit aici, dar în acelaşi timp suntem mândri de parcursul nostru”, a declarat căpitanul Portugaliei, superstarul Cristiano Ronaldo.

„Portugalia a arătat o mare dorinţă de victorie, dar, din păcate, totul s-a decis la loviturile de departajare. Nu am avut noroc, dar trebuie să ţinem capul sus pentru că jucătorii au dat totul pe teren şi au adus onoare Portugaliei. Rezultatele de la turneul final şi felul în care ne-am prezentat i-au făcut mândri pe portughezi. Trebuie să muncim în continuare, să ne revenim după această eliminare şi să ne pregătim pentru următoarea provocare”, a adăugat Helder Postiga, absent în semifinală din cauza unei accidentări.