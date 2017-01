Frustrările unui bolnav psihic

Scandal de proporţii la sediul Postului de Poliţie Topraisar, unde un localnic cu afecţiuni psihice a pătruns în incintă şi a început să-i facă cu ou şi cu oţet pe poliţişti, pe motiv că ar fi fost condamnat pe nedrept. Poliţiştii din Topraisar spun că Nicolae Tudorache, de 51 de ani, din comună, fost cadru militar, este client vechi al Poliţiei locale, fiind cercetat în cinci dosare penale pentru vătămare corporală, loviri şi alte violenţe, ultraj contra bunelor moravuri şi ultraj. În primăvara acestui an, el a fost condamnat la opt luni de închisoare, fiind eliberat condiţionat pentru bună purtare, în luna iunie. De asemenea, poliţiştii spun că bărbatul este foarte agresiv şi cunoscut cu afecţiuni psihice, fiind internat la Clinica de Psihiatrie Palazu Mare de mai multe ori, numai în acest an. Miercuri după-amiaza, bărbatul a avut o nouă criză. El intrat val vîrtej în secţia de poliţie şi a început să strige în gura mare, să-i ameninţe şi să-i înjure pe poliţiştii prezenţi. Frustrarea bărbatului a pornit de la faptul că i s-au întocmit dosare penale în mod abuziv şi că a executat o pedeapsă privativă de libertate în mod ilegal. Scos din sărite de lucrătorii care încercau să-l tempereze, bărbatul s-a năpustit asupra unuia dintre poliţişti şi a încercat să-i dea un cap în gură, însă acesta s-a ferit la timp. Văzînd că devine de-a dreptul agresiv, poliţiştii l-au imobilizat şi au chemat Serviciul de Ambulanţă. Ambulanţa l-a transportat de urgenţă la Clinica de Neuropsihiatrie Palazu Mare, unde a rămas internat. Pentru “prestaţia” de miercuri, bărbatului i-a fost întocmit dosar penal, fiind acuzat de ultraj contra bunelor moravuri. Bărbatul urmează să fie prezentat Parchetului de pe lîngă Judecătoria Constanţa în cursul zilei de astăzi. Aceasta este doar una dintre răbufnirile bărbatului. Anul trecut, pe 12 iulie, la doar cîteva ore după ce fusese externat din Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare, bărbatul s-a îmbătat criţă, s-a dus acasă şi şi-a ameninţat nevasta cu toporul chiar sub ochii vecinilor şi trecătorilor, acuzînd-o pe aceasta că l-ar fi înşelat. La fel ca în scandalul de miercuri seară, atunci cînd poliţiştii au încercat să se apropie de el, bărbatul a început să se zbată şi a încercat să-i lovească pe aceştia pentru a se elibera din strînsoare. Ca să-l poată linişti, agenţii au fost nevoiţi să-i pună cătuşe atît la mîini cît şi la picioare. În cursul anului trecut, bărbatul a fost protagonistul a şapte scandaluri şi a fost internat în mai multe rînduri în Clinica de Psihiatrie din Palazu Mare, însă fără niciun folos.