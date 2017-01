Fruvimed, din nou ţinta hoţilor

Patru tineri din localitatea constănţeană Mircea Vodă sunt cercetaţi de poliţişti, în libertate, pentru furt şi distrugere. Andrei Pintilie, de 22 ani, George Done, de 21 ani, Viorel Done, de 19 ani, şi Ion F., de 17 ani, au fost prinşi, în noaptea de miercuri spre joi, de jandarmii constănţeni care patrulau pe drumul tehnologic al Canalului Dunăre - Marea Neagră, în apropierea localităţii Medgidia. Oamenii legii spun că au observat autoturismul Dacia Break mergând spre podul rutier şi le-a atras atenţia faptul că portbagajul era lăsat până aproape de pământ, semn că era supraîncărcat. Jandarmii au oprit maşina, iar cei patru indivizi le-au spus că merg acasă, neputând însă să explice de ce Dacia Break abia se mişcă. Militarii au descoperit în protbagaj 50 de spalieri metalici furaţi din via aparţinând SC Fruvimed SA Medgidia, aflată pe malul drept al Canalului Dunăre - Marea Neagră. Amintim că este pentru a doua oară săptămâna aceasta când jandarmii constănţeni au prins un grup de hoţi de spalieri metalici de la Fruvimed.