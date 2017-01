FSLI solicită Curţii de Apel anularea OUG 136

Federaţia Sindicatelor Libere din Învăţămînt (FSLI) a solicitat Curţii de Apel Bucureşti anularea ordonanţei referitoare la amînarea majorării cu 50% a salariilor profesorilor şi a cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor ei. FSLI speră ca, în urma acestor demersuri, să obţină constatarea neconstituţionalităţii OUG 136/2008 şi acordarea majorării salariale pentru personalul didactic, în conformitate cu dispoziţiile Legii 221/2008, a declarat, vineri, preşedintele organizaţiei sindicale, Aurel Cornea. „FSLI este nemulţumită de abuzurile Guvernului Tăriceanu, care, printr-o ordonanţă de urgenţă, încearcă să anuleze Legea de majorare a salariilor personalului didactic a recurs la toate mijloacele legale pe care le are la dispoziţie. Concomitent cu sesizarea organismelor internaţionale - Parlamentul Europei şi Organizaţia Internaţională a Muncii, am îndeplinit formalităţile necesare pentru a solicita Curţii de Apel Bucureşti anularea OUG nr. 136/2008. Totodată, am cerut Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituţională a României cu privire la neconstituţionalitatea prevederilor acesteia”, a mai afirmat Cornea. “Este evident faptul că, încălcînd cele mai elementare norme democratice şi Constituţia, Guvernul blochează aplicarea unei legi adoptate de Parlamentul României, care prevede majorarea salariilor personalului didactic, ceea ce reprezintă încă o violare a drepturilor salariale ale membrilor de sindicat”, spun sindicaliştii. Camera Deputaţilor a aprobat, în unanimitate, la finele lunii septembrie, Ordonanţa Guvernului 15 din 30 ianuarie 2008 privind creşterile salariale ce se vor acorda în anul 2008 personalului din învăţămînt, care prevede creşterea cu 50% a salariilor personalului din învăţămînt, Camera fiind for decizional în privinţa acestui act normativ. Ulterior, Guvernul a amînat aplicarea acestor prevederi, motivînd că nu sînt bani.