Fuego a colindat la Constanţa

Apreciatul artist Fuego a susţinut, joi seară, un recital pe scena Casei de Cultură a Sindicatelor, în cadrul turneului naţional de colinde pe care îl întreprinde în perioada sărbătorilor de iarnă. Interpretul, care a devenit cunoscut datorită muzicii latino şi apoi, a ritmurilor populare, a reuşit să impresioneze publicul de la malul mării, sala Casei de Cultură devenind neîncăpătoare pentru fanii săi, care au preferat să stea chiar şi în picioare pentru a asista la concert. Prezentat sub titulatura „Colind la poarta raiului”, spectacolul, regizat chiar de artist, a inclus, pe lîngă colinde celebre şi cîntecele de iarnă ale artistului, momente de poezie (cu versuri semnate de Grigore Vieru şi Carmen Aldea-Vlad), dar şi de dans, prezentate de gemenii Laura şi Laurenţiu Bogorodea din localitatea Cumpăna.

Ca la fiecare recital pe care îl susţine la Constanţa, Fuego a fost aplaudat la scenă deschisă, publicul ridicîndu-se în picioare pentru a-l ovaţiona pe artist. Artistul a fost răsplătit de spectatori cu buchete de flori şi chiar cu un… goblen, oferit de către o admiratoare înfocată. Colinde ca „Mare iarnă o picatu” sau „Colo-n sus” au făcut deliciul audienţei, dar şi cîntecele de iarnă ale artistului, mult mai ritmate, care au fost primite cu aceeaşi căldură de publicul de la malul mării. Din repertoriul concertului nu a lipsit nici binecunoscuta piesă „Împodobeşte, mamă, bradul”, aplaudată cu multă încîntare de constănţeni. „În această seară (n.r. joi seară), a fost foarte frumos, au fost în sală 800 de oameni, la un moment dat, mi s-a terminat bateria de la microfon şi eu am cîntat în continuare, iar acest moment a plăcut. La Constanţa, am venit cu drag, de fiecare dată, publicul vine la spectacolele mele şi succesul este garantat, tocmai pentru faptul că iubeşte cîntecul de suflet. Concertul de la Constanţa face parte dintr-un lung turneu, care cuprinde 30 de oraşe. Acest spectacol este unul de colinde şi cîntece de Crăciun, care durează aproape două ore, un spectacol în regia mea, pentru că am terminat şi Institutul de Teatru şi atunci este normal să îmi semnez regia spectacolelor. Mă gîndesc că românii mai au nevoie de colinde şi cîntece de iarnă, pentru că spectacolul se joacă cu casa închisă”, a declarat Fuego.

Artistul a fost acompaniat de o orchestră din care fac parte: Cristian Popa, George Parîng, Marius Popescu şi Sergiu Şovăială.