Fuego a lansat un nou single

În această săptămână, artistul Paul Surugiu, mai cunoscut publicului sub numele de Fuego, a împlinit 34 de ani. Cu acest prilej, interpretul a vrut să le ofere celor ce-i apreciază muzica un cadou specific. Astfel, solistul a lansat, ieri, în cadrul unei emisiuni TV matinale, un nou single, intitulat „Amore”. Piesa prezentată este bilingvă, fiind interpretată în română şi italiană. „Nu mi-am ţinut ziua anul acesta. Au fost prieteni la mine, m-au vizitat, dar pentru că mi-am pierdut tatăl în acest an, am zis să stau alături de mama şi de familia mea”, a mărturisit apreciatul cântăreţ.

Fuego a lansat, în acest an, şi un nou album, intitulat „Ce faci astă seară, tu?”. Noul disc are un... aer interbelic, cu un repertoriu inspirat din perioada dintre cele două războaie, de la Cristian Vasile sau Jean Moscopol până la nemuritorul Gică Petrescu.