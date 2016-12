Fuego i-a colindat pe constănţeni

Îndrăgitul interpret Paul Surugiu, alias Fuego, i-a colindat, sâmbătă seară, pe constănţeni, pe scena Casei de Cultură, unde a susţinut spectacolul de Crăciun intitulat „Emoţie de decembrie”. Publicul care a umplut sala până la refuz l-a aplaudat pe solistul aflat în turneu, acesta, la rândul său, emoţionându-i pe cei prezenţi cu colinde tradiţionale din Ardeal, dar şi cu cântece de inspiraţie religioasă, specifice sărbătorilor.

ÎN TURNEU „Este o tradiţie ca eu şi echipa mea să colindăm în turneu aproape toată ţara, în preajma sărbătorilor. În fiecare an, am fost prezenţi şi la Constanţa, unde am petrecut clipe minunate. Vreau ca prin muzica mea să simţiţi mai aproape atmosfera Naşterii Mântuitorului. Crăciunul e în fiecare din noi... mă gândesc la copilările, la bunica mea, la bradul frumos împodobit şi la Moş Crăciun, care venea, în fiecare an, cu cadouri simbolice, pentru că am fost crescut într-o familie care chiar a muncit din greu pentru existenţă, iar cu toate acestea, am avut o copilărie minunată la Turda”, le-a spus Fuego constănţenilor.

Artistul a recitat şi versuri, spectacolul fiind completat cu o videoproiecţie cu peisaje de iarnă, pe fundalul scenei.