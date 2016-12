Fuego i-a colindat pe constănţeni

Apropierea sărbătorilor de iarnă aduce, la Constanţa, nu doar o atmosferă generală deosebită, ci şi „colindători” dintre cei mai cunoscuţi. Paul Surugiu, alias Fuego, aflat în turneul de concerte de iarnă intitulat „Ne-am născut într-o colindă”, a cântat, miercuri seară, la Casa de Cultură pentru un public numeros. El a lansat cu această ocazie şi un album de colinde şi cântece de iarnă cu acelaşi nume. Lui Fuego i-a fost alături o nouă... echipă, un grup vocal-instrumental format din cinci membri - doi tenori, un bariton, un chitarist şi un instrumentist la clape -, iar în timpul spectacolului a mai urcat pe aceeaşi scenă şi poeta Carmen Aldea Vlad, responsabilă pentru o bună parte din textele cântecelor artistului.

MULT AŞTEPTAT ŞI LA MARE Fuego colindă de ani buni, fiind bine primit şi mult aşteptat în toată ţara. Interesul pentru acest spectacol de la mare a fost unul evident, locurile fiind vândute şi apoi suplimentate cu câteva zile înainte de concert. Turneul a debutat, marţi seară, la Galaţi, Constanţa fiind cel de-a doilea oraş ales pentru „colind”, însă unul cu totul special, aşa cum de altfel chiar Fuego a recunoscut. Atmosfera a fost una cu totul deosebită, un ecran mare cu imagini specifice iernii şi sărbătorilor a constituit fundalul scenei, iar decorul a mai cuprins brăduţi, beculeţe, lumânări şi chiar artificii. Printre cei mai entuziaşti spectatori au fost, desigur, copiii, care i-au acordat o atenţie deosebită artistului urcând pe scenă şi oferindu-i flori, reuşind să creeze totodată momente comice nevinovate. Publicul a simţit atmosfera magică a sărbătorilor cântând împreună cu artistul refrenele colindelor cunoscute şi făcând abuz chiar de aplauze.

NU EXISTĂ TURNEU FĂRĂ CONSTANŢA Paul Surugiu s-a declarat mai mult decât încântat de atmosfera cu care constănţenii l-au întâmpinat, atât miercuri, cât şi în general. El a destăinuit printre altele publicului faptul că iubeşte marea mai ales iarna, pentru că vara este prea cald. „A fost o seară pe care nu o să o uit curând. Constanţa face parte din sufletul meu. Nu există niciun turneu de-al meu care să ocolească acest oraş, asta pentru că îmi place marea, am foarte mulţi prieteni aici şi de fiecare dată oamenii primesc cu bucurie cântecele mele. Trebuie să le mulţumesc celor care au venit şi la acest concert. Am vestit împreună cu cele peste 700 de suflete din sală Naşterea Domnului Iisus Hristos. M-am bucurat pentru că au cântat împreună cu mine. Dacă afară nu ninge şi este mai cald, poate că am adus iarna în sufletele lor. Am realizat un cor foarte reuşit împreună cu sala. Vreau să mulţumesc ziarului Telegraf din Constanţa pentru promovarea acestui turneu, iar constănţenilor le doresc un Crăciun fericit”, a declarat Fuego la sfârşitul spectacolului, după o lungă sesiune de autografe.