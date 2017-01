Fuga după credit, moartea pasiunii

Băncile sunt „un stup fără matcă”, iar clienţii care vor finanţare se găsesc în faţa unui paradox - sunt primiţi cu braţele deschise în sucursale, iar apoi, în cel mai fericit caz, sunt refuzaţi de Departamentul Risc la al doilea răspuns, spune fondatorul firmei de consultanţă şi contabilitate Vulpoi & Toader Management (V&TM) Marcel Vulpoi. „Prima reacţie a băncilor: sigur că da! Sunt oameni care sună săptămânal din bănci şi cer să le aducem clienţi, să facem ceva. Vine clientul şi-l duc la întâlnirea cu managerul din bancă, iar el spune din start că finanţarea se va aproba cu siguranţă. Abia la finalul unei discuţii călduroase aminteşte ceva de cei de la Risc, dar ne asigură că nu va fi o problemă. După care începe ping-pong-ul. Dă-mi aia, cum e aia, de ce ai făcut aia acum 14 ani. Ping-pong-ul din prima lună este cu cel care întocmeşte dosarul, nu cu Riscul”, povesteşte Vulpoi. Potrivit consultantului, abia după o lună de schimbat documente începe „moartea pasiunii” pentru cel care vrea un credit: „Dosarul ajunge la Risc şi trei-patru săptămâni nu mai auzi nimic. Nimeni nu-ţi dă vreun contact de la Risc. Ce-or face acolo, Dumnezeu ştie”. În cazurile fericite întâlnite, primele interpelări la o lună după ce dosarul a ajuns la Risc sunt solicitări de documentaţie suplimentară, clarificări sau explicaţii: „Din experienţa ultimilor doi ani, fie primul răspuns de la Risc este negativ, fie al doilea. După ce trimiţi toate documentele şi termini de dat toate explicaţiile, ţi se spune că ai risc pe nu ştiu ce, pe care banca nu-l poate trece cu vederea”. Culmea, multe dintre proiectele care i-au trecut prin mână au fost „bine fundamentate, cu studiu de fezabilitate riguros şi garanţii care depăşeau semnificativ valoarea finanţată”. „Dar, dacă banca a creditat prost înainte de criză şi acum are de ales între titluri de stat şi a mă finanţa pe mine, ce să aleagă?. Băncile au ajuns să fie stupi fără matcă - fiecare albină are o sarcină, dar nimeni nu are imaginea de ansamblu”, conchide Vulpoi.