Fugară de 13 ani căutată de poliţişti

A FUGIT CA UN IEPURE Poliţiştii din Medgidia încearcă, de mai bine de 24 de ore, să dea de urma unei adolescente de 13 ani, din localitatea Ivrinezu Mic, care, marţi după-amiază, a fugit de acasă. Reprezentanţii Inspectoratului de Poliţie al Judeţului (IPJ) Constanţa spun că poliţiştii au fost sesizaţi de mama fetei, Maria Basarab, de 34 de ani, la cinci ore după ce fiica ei a părăsit domiciliul. „Mai multe echipe de poliţişti şi jandarmi au fost trimise în zonă, ieri dimineaţă, însă căutările au fost în zadar. La un moment dat, fetiţa a fost observată în apropierea unui lan cu floarea-soarelui, între localităţile Peştera şi Remus Opreanu, însă, în momentul în care i-a văzut pe jandarmi, a intrat în lan şi a dispărut. A fugit ca un iepure. Au încercuit zona, dar fata a fost de negăsit“, a declarat cms. şef Vasile Dăogaru, şeful Poliţiei Medgidia. Din cercetările efectuate în acest caz, anchetatorii spun că, marţi dimineaţă, fugara, Ionela Pastramă, a avut un conflict cu mama ei, aflată în stare de ebrietate. Mai mult, poliţiştii cred că a fugit de acasă după ce a fost bătută. Pentru a da de urma ei a fost trimis în ajutorul echipelor de căutare şi un câine de urmă. În jurul orei 12.00, poliţiştii au concentrat căutările în apropierea unei staţii de autobuz din localitatea Remus Opreanu, unde o bătrână a reclamat faptul că a fost atacată de o copilă care a încercat să îi fure geanta.

ALTĂDATĂ O MAI PLESNEAM... Mama dispărutei susţine că nu şi-a bătut fiica şi că aceasta ar fi plecat de acasă pentru că s-a săturat să trăiască în scandaluri. „A fugit marţi, pe la ora 14.30. Nu ştiu de ce a plecat că nu am certat-o, nu am bătut-o. De atunci o caută poliţia şi nu o găseşte. Vine şi ploaia şi nu ştiu ce face. Ea a mai plecat de acasă când era în clasa a patra. Atunci a găsit-o la Peştera un doctor veterinar şi a adus-o acasă. Altădată o mai plesneam, dar nu a fugit. Miercuri dimineaţă am dat cu var pe afară, am făcut curat în casă şi apoi a fugit. A sunat telefonul meu şi a vorbit cu tatăl ei, care e plecat în Moldova la nişte rude. I-am zis să îmi dea şi mie telefonul să vorbesc cu fratele meu, dar ea l-a aruncat pe pat şi a zis că s-a închis şi a fugit. A zis că nu mai vine acasă că ea tot timpul vede scandaluri. Era desculţă şi era îmbrăcată cu o pereche de pantaloni şi o bluză. Mi-a zis o vecină că în Remus Opreanu a încercat să fure geanta unei femei“, a declarat Maria Basarab, mama fugarei.

ANCHETĂ SOCIALĂ O copilă de 13 ani care aleargă de 24 de ore, pe câmpuri, nemâncată, obosită de atâta umblat pe jos şi speriată că ar putea fi dusă în casa în care e bătută de o mamă căreia îi place băutura poate fi o victimă uşoară. Cazul a intrat în atenţia Direcţiei Generale pentru Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului (DGASP)Constanţa. „Vom merge la Ivrinezu Mic pentru a demara o anchetă socială în acest caz. Mama mai are încă trei copii în întreţinere”, a declarat purtătorul de cuvânt al DGASP Constanţa, Roxana Onea.