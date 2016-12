Fugi ca să te prind!

Ce-i drept, de o bună bucată de vreme, recuperatorul naţiunii taie, după un clasic obicei românesc, frunză la cîini, chit că nu ne aflăm în plin sezon... Să recunoaştem, s-a dus vremea leliţei din perioada în care recupera ziarişti răpiţi de terorişti! E limpede că dumnealui s-a culcat pe o ureche. Aia cu care auzea şi Dan Grigore solfegiul în CNA. În ultima vreme, s-a străduit din răsputeri să-şi recupereze popularitatea de altădată. De când se zbate, ca o muscă picată în lapte, sub 10 la sută, fiind băgat sub pat de electorat, recuperatorul trage tare să recupereze măcar voturile pierdute de partidul său de suflet. Sau de sufleu. Fixat pe fapte mari, recuperatorul şi-a pus în cîrcâ, după modelul caprei cu trei iezi, drob de sare în spinare şi multe alte promisiuni. Că doar nu-l doare gura şi ieftină e murătura! Zice recuperatorul că o să recupereze salariile bugetarilor. Aiurea. Cînd este pus pe caterincă, dumnealui cultivă umorul negru. După ce ne-a adus în sapă de lemn, de ne uităm cruciş unii la alţii de foame, recuperatorul promite din nou că o să trăim bine! Când nu e ghiduş de-a binelea, te buşeşte plânsul cu suspine în piept. După ce a stat ascuns multă vreme în spatele pomului de iarnă, recuperatorul ţîşneşte vioi pe prima scenă a ţării. Într-un fel, la o scară mai mică, recuperatorul naţiunii repetă telenovela ziariştilor răpiţi de molima telenovelistică. Acum, cuprins de frenezia de altădată, vrea să-l recupereze pe deputatul fugar, care s-a dedat la afaceri imobiliare de hambar. Faţă în faţă cu umbra celui mai de temut infractor al secolului, recuperatorul ne promite că se va implica direct, multilateral şi mortal în capturarea fugarului de doi lei. Poate că excesul de zel s-ar fi potrivit mai mult în cazul teroristului care a părăsit România la „bordul” unor berbecuţi. Au zis unii la mişto că teroristul cu pricina ar fi părăsit teritoriul patriei noastre travestit în ...berbecuţ! Cioace. Omul se afla la bordul unei nave arăbeşti şi consuma berbecuţi fripţi la proţap... Cazul Boldea este o altă poveste cu berbecuţi electorali. Recuperatorului i-ar şade bine în postura de recuperator fruntaş! Mai ales că avem de-a face cu un presupus infractor portocaliu! De necrezut! Recuperatorului de infractori portocalii îi şade bine, zice el, în postura de justiţiar, ediţie revăzută şi adăugită. Doamne, cum o să se mai minuneze şi o să pice pe jos poporul! Ai văzut, bre, când vrea el, e justiţie şi nu evadează nimeni! De când a anunţat că o să se implice personal în prinderea sau recuperarea lui Boldea, şansele fugarului s-au redus simţitor. Am sentimentul că recuperatorul s-a prins prea repede în joc. A aflat şi ţara de destinaţie! Măi, să fie, recuperatorul e tare în pălărie! Parcă îl şi văd târându-l pe Boldea de urechi în faţa naţiunii. Evident, cărându-i şuturi în fund cu nemiluita. După o aşa captură, e şi păcat să nu-l susţii să ajungă premier! Dacă nu cumva totul este o „făcătură”... Fugi ca să te prind!