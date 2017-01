Fugiţi de negativişti!

Persoanele care sunt negativiste au toate şansele să se aleagă cu neuronii distruşi. În cartea sa „Three simple steps: A map to succes in busyness and life”, Trevor Blake prezintă un studiu ştiinţific în acest sens. Cine se expune unor manifestări negative 30 de minute sau mai mult, în realitate sau la televizor, nu ajunge deloc mai deştept, ci dimpotrivă. Acest lucru distruge progresiv neuronii hipocâmpului, scrie 7sur7.be. „Este partea creierului de care avem nevoie ca să rezolvăm problemele”, arată autorul în revista Inc. „Pe scurt, creierul s-ar face terci”, adaugă el. „În general, oamenii care se plâng de ceva nu caută o soluţie. Ei vor doar să te alături indignării lor. Creierul începe să fie afectat când auziţi pe cineva spunând: „Este groaznic, nu? Acest lucru vă deteriorează creierul, chiar dacă ascultaţi pasiv. Dacă încercaţi să vă schimbaţi comportamentul, ajungeţi imediat o posibilă ţintă de reproş”, spune Blake. Pentru a evita astfel de situaţii, autorul dă câteva sfaturi. “Dacă vă întâlniţi cu cineva care se plânge de tot şi de toate, puteţi recurge la tehnici mentale ca să blocaţi deteriorarea creierului... Retrageţi-vă în locul imaginar preferat, acolo unde aţi merge dacă aţi avea o baghetă magică”, încheie autorul cărţii menţionate.