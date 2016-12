Fumătorii au riscuri mari să facă infarct

Bolile de inimă pot fi fatale atât pentru bărbaţi cât şi pentru femei, însă există mai multe lucruri pe care le poţi face pentru a te feri de ele, potrivit www.qualityhealth.com. Potrivit specialiştilor, în primul rând trebuie renunţi la fumat şi la produsele din tutun. Medicii Clinicii Mayo spun că fumul de tutun conţine peste 4.800 de chimicale, dintre care multe pot dăuna inimii şi vaselor de sânge, din cauză că subţiază arterele, “fenomen” care poartă numele de arterosleroză. Arteroscleroza poate duce la infarct. În plus, nicotina din ţigări face inima să lucreze mai greu, creşte ritmul cardiac şi tensiunea. Vestea bună pentru fumători este că, dacă se lasă, riscul de boli de inimă scade subtanţial într-un singur an. Un alt sfat se referă la o alimentaţie sănătoasă. Dacă urmezi o dietă cu puţine grăsimi, colesterol şi sare şi cu multe fructe, legume, cereale integrale şi produse lactate, cu un conţinut scăzut de grăsime, poţi să ţii departe bolile de inimă. Consumul de legume şi peşte pot reduce riscul de a face boli de inimă. În acelaşi timp, dacă limitezi consumul de alcool, la două băuturi pe zi, la bărbaţi, şi una la femei, îţi protejezi inima. La toate acestea se adaugă şi exerciţiile fizice. Fă-ţi un obicei din a face exerciţii în fiecare zi, cel puţin între 30 şi 60 de minute, şi poţi să reduci riscul de boli de inimă fatale şi să îţi ţii greutatea sub control. Specialiştii susţin că bolile de inimă pot fi prevenite fără probleme dacă avem grijă de noi. Pe lângă sfaturile de mai sus, ei ne îndeamnă să verificăm periodic tensiunea arterială şi colesterol, ele fiind primele semnale de alarmă. Pentru a rămâne sănătos, trebuie să-ţi măsori tensiunea cel puţin o dată la doi ani. Valoarea optimă este mai mică de 120/80 milimetri coloană de mercur. Colesterolul trebuie măsurat cel puţin o dată la cinci ani, şi mai des de atât dacă nu te încadrezi în parametrii normali, adică mai puţin de 200 miligrame/decilitru, sau dacă prezinţi alt risc de a face o boală de inimă.