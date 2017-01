Fumătorul pasiv nu este protejat prin lege

06:20:35 / 03 Aprilie 2014

mda

recent la citypark mall : fumeaza ca turcii in canapele si tot mall-ul pute ca la tigani. intru la pizza hut ; usa dintre cele 2 saloane deschisa larg : fum de tigara si la fumatori si la nefumatori. rog ospatara daca se poate sa inchida usa zice imediat si continua sa introduca comanda, sa ridice bautura de la bar , sa toarne apa clientului in pahar, sa ia alta comanda de la alta masa , sa o introduca , sa ridice pizza si sa o duca la prima masa , samd. usa tot deschisa fumul peste tot : in aer, in haine, in par , in plamanii nostri. buna legea asta dar pacat ca nu se respecta si politia nu aplica amenzi.