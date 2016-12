Fumatul afectează aproape toate organele corpului, contribuind la declanşarea unor boli grave, printre care cancerul pulmonar, a arătat, vineri, biroul Chirurgului General din SUA, într-un raport care face bilanţul a 50 de ani de luptă împotriva acestui fenomen. ”La o jumătate de secol de la publicarea primului raport al biroului Chirurgului General american, care stabilea prima oară o legătură între ţigară şi cancerul la plămâni, lunga listă a bolilor provocate de fumat şi fumatul pasiv continuă să crească”, spune dr. Boris Lushniak, Chirurgul General al SUA. ”Noul raport arată că fumatul este unul dintre factorii care duc şi la degenerescenţă maculară legată de vârstă, cea mai frecventă formă de cecitate, diabet, cancer de plămâni, complicaţii la bolnavii de cancer şi la cei care se vindecă, precum şi la tuberculoză, bot de iepure la nou-născuţi, sarcini extrauterine, artrită şi disfuncţii imunitare. În plus, fumatul pasiv este asociat şi cu un risc mai mare de accident vascular cerebral”, adaugă şeful serviciului sanitar public. El subliniază că fumatul rămâne principala cauză de mortalitate ce s-ar putea evita în SUA.

De la publicarea primului raport al biroului Chirurgului General al SUA, pe 11 ianuarie 1964, care avertiza în privinţa pericolelor fumatului, peste 20 de milioane de americani au murit din cauza ţigărilor, dintre care circa 2,5 milioane de cancer la plămâni şi de boli cardiovasculare cauzate de fumatul pasiv, arată documentul, prezentat la Casa Albă. În plus, aproximativ 100.000 de bebeluşi au fost victime ale sindromului morţii subite a nou-născutului şi ale complicaţiilor apărute după naşteri premature survenite din cauza fumatului, adaugă autorităţile sanitare. Raportul din ianuarie 1964 a marcat începutul unei campanii neîntrerupte împotriva fumatului, în urma căreia au fost evitate 5,7 milioane de decese. În pofida progreselor spectaculoase - în prezent fumează 18% dintre americani, faţă de 42% în 1964 -, 443.000 de persoane din SUA mor anual de boli legate de fumat. În lume, fumatul face 5,7 milioane de victime pe an. ”Acest nou raport arată că fumatul continuă să fie o imensă povară în ţara noastră”, afirmă secretarul american al Sănătăţii, Katheleen Sebelius, adăugând că, anual, costul economic al fumatului este în SUA de peste 289 miliarde de dolari. Dacă nu se face mai mult, 5,6 milioane de tineri sub 18 ani vor muri prematur din cauza fumatului, avertizează ea.