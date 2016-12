Fumatul pasiv ucide

Aproximativ 600.000 de oameni, din care o treime sunt copii, mor în fiecare an, în toată lumea, din cauza fumatului pasiv, arată un studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii (OMS). Copiii sunt primele victime ale fumatului pasiv, deoarece ei nu pot să evite principala sursă de expunere - părinţii lor, care fumează în casă, afirmă autorii studiului. Adăugând cele 600.000 de decese celor 5,1 milioane de persoane decedate în fiecare an din cauza fumatului activ se ajunge la un total de 5,7 milioane de decese cauzate de fumat, în fiecare an. Acesta a fost primul studiu care a evaluat impactul global al fumatului pasiv. Autorii studiului, provenind de la Institutul Karolinska din Stockholm (Suedia) şi de la OMS, au folosit date din 2004 colectate din 192 de ţări. Astfel, 40% dintre copii, 33% dintre bărbaţi şi 35% dintre femei - cu toţii fiind nefumători - erau expuşi efectelor nocive ale fumatului pasiv în 2004. Potrivit specialiştilor, această expunere a avut ca rezultat 379.000 de decese provocate de maladii coronariene, 165.000 de decese provocate de infecţii ale căilor respiratorii inferioare, 36.900 de decese provocate de astm şi 21.400 de decese provocate de cancerul pulmonar. În total, în medie, fumatul pasiv cauzează 603.000 de decese în fiecare an. Cercetătorii au estimat că 165.000 de copii mai mici de cinci ani mor în fiecare an din cauza infecţiilor respiratorii provocate de fumatul pasiv. Două treimi din aceste decese se înregistrează în Africa şi în Asia de sud. „Maladiile infecţioase şi fumatul par să formeze o combinaţie mortală pentru copiii din aceste regiuni”, consideră autorii studiului.