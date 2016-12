Fumatul ucide 6 milioane de oameni pe an!

Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS) trage un nou semnal de alarmă: tabagismul reprezintă cea mai mare cauză de deces din lume! Şase milioane de persoane mor în fiecare an din această cauză, iar numărul victimelor ar putea creşte la opt milioane până în 2030, se arată într-un comunicat transmis, ieri, de OMS, cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun. Potrivit OMS, din cele şase milioane de oameni ucişi anual, aproximativ 600.000 sunt fumători pasivi. Ziua Mondială fără Tutun este sărbătorită în fiecare an în 31 mai, iar tema din acest an pe care OMS o abordează o reprezintă interferenţele industriei tutunului, o ameninţare pentru sănătatea publică. Organizaţiile mondiale de sănătate încearcă să aplice o convenţie de limitare a acestora, cu scopul de a reduce prevalenţa tabagismului în lume. Tabagismul reprezintă o problemă de sănătate publică şi în România, subiectul fiind abordat şi în cadrul Congresului Societăţii Române de Pneumologie. \"Fumatul reprezintă cauza multor afecţiuni pulmonare care ar putea fi evitate dacă se alege renunţarea la această dependenţă. Din păcate, oamenii nu realizează implicaţiile multiple pe care le are expunerea la substanţele toxice, cancerigene conţinute de ţigări\", a declarat prof. Florin Mihălţan, preşedintele interimar al Societăţii Române de Pneumologie. Agenţia Europeană pentru Sănătate şi Securitate în Muncă (EU-OSHA) a lansat, cu ocazia Zilei Mondiale fără Tutun, o campania de conştientizare intitulată \"Locuri de muncă fără fum de tutun\", invitând angajatorii şi lucrătorii să elimine fumul de tutun din mediul ambiant în cadrul locurilor de muncă din întreaga Europă. În UE se estimează că mai mult de jumătate de milion din decesele înregistrate anual se datorează fumatului, din care aproximativ 79.000 sunt considerate ca având legătură doar cu fumul de tutun din mediul ambiant, respectiv fumatul pasiv. Cele mai multe ţări membre UE au instituit deja legi antitutun sau o interdicţie totală a fumatului în spaţiile publice închise, deşi domeniul de aplicare a acestora diferă de la o ţară la alta. Campania EU-OSHA urmăreşte să sprijine angajatorii şi angajaţii în eforturile lor de creare a unor locuri de muncă fără fum de tutun, indiferent de reglementările naţionale existente în fiecare stat membru. Contrar opiniei populare, nu există niciun sistem de ventilaţie capabil să elimine complet fumul de tutun, iar spaţiile pentru fumători din interior poluează întotdeauna aerul încăperilor în care nu se fumează. Mai mult, situarea spaţiilor pentru fumat în apropierea uşilor, ferestrelor sau aerisirilor din clădiri atrage adesea după sine expunerea la fumul de tutun din mediul ambiant din cauza curentului. EU-OSHA subliniază că încăperile destinate fumătorilor nu previn expunerea lucrătorilor la fumul de tutun, deoarece personalul de curăţenie care lucrează în aceste locuri respiră aerul poluat.