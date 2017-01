Funar susţine că rezultatele alegerilor confirmă cît s-a furat la vot

Secretarul general al PRM, senatorul Gheorghe Funar, a declarat, vineri, că parlamentarii partidului au iniţiat un proiect de lege care prevede organizarea şi desfăşurarea unor şedinţe de guvern comune cu toate guvernele din ţările vecine României. Funar a declarat că şedinţele vor avea loc o dată pe an, iar locul de desfăşurare va fi stabilit de comun acord de guvernele ţărilor participante la întîlniri. În cadrul acestor şedinţe ar urma să se adopte şi documente referitoare la situaţia şi drepturilor comunităţilor româneşti din acest state. De asemenea, senatorul a arătat că rezultatul obţinut de PRM la alegerile locale este unul nemulţumitor, însă, în opinia lui, acestea arată cît s-a furat la vot şi care sînt partidele mari care au pus la cale fraudarea scrutinului. Funar susţine că din din 1992 pînă acum nu s-a furat ca în acest an, însă ceea ce nu spune Funar este faptul că este prima oară cînd această formaţiune politică obţine un scor atit de mic la alegerile locale. PRM va analiza, miercuri, în Comitetul Director, rezultatele alegerilor, care au fost “foarte slabe pentru partid şi mult sub aşteptări şi sondaje”. Secretarul general al formaţiunii a spus, însă, că nu crede că în urma şedinţei vor fi demişi lideri de filiale: “Nu putem să îi demitem pe ai noştri, pentru că nu au furat”. Pe de altă parte, Funar spune că PRM ia în calcul varianta încheierii unei alianţe în perspectiva alegerilor generale, o decizie finală urmînd să fie luată de conducerea partidului: “Am discutat în Biroul Permanent şi aceste variante ale unor alianţe politice sau electorale. Cu cine se va ajunge, rămîne de văzut. Analizăm şi în Comitetul Director perspectiva de a merge, în continuare, singuri, şi perspectiva de a recurge la alianţe politice sau electorale”. Potrivit acestuia, PRM nu a decis, încă, cu ce formaţiune politică va avea loc un dialog: “Singura restricţie o avem faţă de UDMR”.