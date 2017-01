Funcționarii publici, în stradă

07:57:12 / 12 Mai 2015

Protestati

Am lucrat 40 de ani in sistemul bugetar ca studii liceul plus scoala tehnica de3 ani si am iesit cu o pensie de1000 lei Este corect? Cei cu studii medii din alte sectoare de activitate justitie armata pollitie etc au pensiile de 3-4 ori mai mare Asta inseamna stat de drept? Ma alatur fostilor colegi din administratie sa lupte pentru drepturile lor ca sa aiba o batranete linistita si fara grija zilei de maine nu ca a noastra care nu am stiut sa luptam pentru drepturile noastre , si sindicatele nu neau ajutat cu nimic