Funcţia bate bunul simţ

Firma la care acţionar este consilierul ministrului Educaţiei, Melania Vergu, a obţinut finanţare europeană pentru un proiect pe Educaţie. Pentru ca proiectul să fie viabil şi să fie sigură că va primi aprobare, Melania Vergu s-a folosit de funcţia sa pentru a cere rectorilor universităţilor să-i dea datele de care avea nevoie. Mai exact, consilierul ministrului Daniel Funeriu, a cerut mai multor rectori din ţară o listă cu stagiile de pregătire pe care le desfăşoară. Proiectul „Practică să înveţi, învaţă să practici”, care derulează programe de formare profesională în şcolile din România, a fost aprobat la 31 ianuarie 2010, moment în care Daniel Funeriu era deja ministrul Educaţiei, iar Melania Vergu era consilierul acestuia. Ea a declarat că nu s-a folosit nicio clipă de funcţia sa. „Vă trimit baza de date cu toţi directorii, rectorii, vorbiţi cu ei la telefon. Dacă eu, Melania Vergu, am vorbit cu vreunul din ei să intre în acest proiect, îmi dau demisia mâine”, a afirmat consilierul ministrului Educaţiei. Rectorii infirmă, însă, cele spuse de consilier. O notă în care aceasta a cerut o listă cu stagiile de pregătire a fost trimisă către 100 de universităţi. Mai mult, în notă se cerea ca răspunsurile să fie trimise pe adresele de e-mail aparţinând Melaniei Vergu şi secretarei sale personale, şi nu pe adresele oficiale de la minister. Melania Vergu este asociată la firma care a câştigat proiectul pe fonduri europene cu fiul său. Şi cu acesta, ministrul Daniel Funeriu are experienţe profesionale. Teodor Vergu a lucrat pentru Funeriu pe vremea când era europarlamentar PDL. După încheierea mandatului, Vergu junior s-a transferat pentru două luni la Cristian Preda, tot europarlamentar PDL. În cele din urmă, ministrul Educaţiei Daniel Funeriu a acordat Melaniei Vergu un ultimatum: are un termen de 15 zile să aleagă între funcţia de consilier şi afacerile sale personale.