Funcţii suplimentate şi sute de milioane de lei pentru implementarea CPC

Implementarea noului Codului de Procedură Civilă (CPC), a cărei dată de intrare în vigoare a fost amânată pentru 1 februarie 2013, impune suplimentarea statelor de funcţii pentru magistraţi şi pentru personalul auxialiar. Un studiu privind operaţionalizarea sistemului judiciar în vederea intrării în vigoare a noului CPC arată că, potrivit datelor transmise de cele 15 Curţi de Apel din ţară, pentru buna funcţionare a acestor instanţe şi a celor din circumscripţie, în contextul implementării CPC se impune suplimentarea statelor de funcţii ale acestora cu 1.391 posturi de judecător şi 3.883 posturi de grefier (grefier de şedinţă, grefier arhivar şi grefier registrator). Studiul a fost adoptat de Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) şi transmis Ministerului Justiţiei pentru a lua măsurile corespunzătoare. De asemenea, studiul a concluzionat că este necesară iniţierea unor modificări legislative cu caracter de urgenţă, impuse de intrarea în vigoare a noului CPC, precum şi continuarea programului privind volumul optim de activitate. Totodată, în cuprinsul acestuia sunt identificate măsuri necesare în domeniul resurselor umane, materiale şi financiare, atât pe termen scurt, cât şi pe termen mediu, precum şi măsuri concrete de ordin legislativ, care includ propuneri de modificare atât a Codului de procedură civilă şi a Legii de punere în aplicare a acestuia, cât şi a altor acte normative.

CHELTUIELI Potrivit aceluiaşi studiu, impactul financiar estimat pentru aplicarea noilor coduri pe durata de trei ani este de 707,3 milioane lei, din care 18,8 milioane de lei ar fi pentru infrastructura sălilor de judecată. „Analiza efectuată a evidenţiat faptul că o mare parte a instanţelor nu deţine un număr suficient de săli de judecată, comparativ cu numărul anual de cauze pe care acestea trebuie să le soluţioneze pe durata unui an calendaristic. În plus, s-a constatat că un număr semnificativ de instanţe nu deţin în prezent săli de judecată dedicate exclusiv soluţionării cauzelor civile, respectiv celor penale. În ceea ce priveşte spaţiile destinate desfăşurării procedurii de cameră de consiliu, numărul acestora este limitat, aproximativ o treime din numărul total al instanţelor nedeţinând astfel de săli”, arată CSM, care estimează că punerea în aplicare a noilor Coduri va avea ca efect necesitatea suplimentării numărului de săli de judecată din cadrul instanţelor cu 54 de astfel de spaţii. Studiul arată că, din suma totală de 707,3 milioane lei, 2.532.934,09 lei ar trebui alocaţi pentru construirea unor birouri noi, iar pentru infrastructura de IT este nevoie de 10.147.776,21 de lei. Cu privire la cheltuielile de personal pe durata de trei ani supusă analizei, reprezentând cheltuieli salariale (sporuri permanente, inclusiv contribuţii angajator) şi alte cheltuieli de personal sunt necesari 507.355.876,64 de lei.