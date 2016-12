Funcţionarii CJC rămân în continuare fără sporuri

În timp ce angajaţii Prefecturilor nu îşi fac probleme în privinţa sporurilor, aşa cum am arătat într-un articol publicat într-o ediţie anterioară, funcţionarii primăriilor şi ai consiliilor judeţene se luptă prin tribunale cu decizia guvernanţilor de a declara ilegale mai multe sporuri. În această situaţie se află şi angajaţii Primăriei şi ai Consiliului Judeţean Constanţa (CJC), în timp ce cei ai Prefecturii nu au renunţat decât la sporul de vacanţă. După anunţul controversat al Guvernului privind ilegalitatea sporurilor, primările şi consiliile judeţene au fost bombardate de controale ale Curţii de Conturi. Ca şi angajaţii altor instituţii similare, unii funcţionari din CJC au atacat în instanţă decizia Curţii de Conturi de a declara ilegale unele sporuri, procese care se află pe rol. „Avem două procese. Unul cu Curtea de Conturi, care, după controlul de anul trecut, a decis sistarea acordării unor sporuri, şi altul cu CJC, pentru că a tăiat acele sporuri. Mi se pare aberant că, în instituţii ca Prefectura Constanţa, Curtea de Conturi nu a mai călcat de foarte mulţi ani, iar noi avem parte de astfel de controale an de an“, a declarat liderul de sindicat din cadrul CJC, George Târnăveanu. El a mai spus că a cerut Tribunalului Constanţa suspendarea deciziei Curţii de Conturi de a anula acordarea sporurilor, dar judecătorii au decis în defavoarea angajaţilor CJC. „Am sperat ca măcar până la derularea procesului pe fond (7 septembrie n.r.) să se suspende decizia, însă nu am avut câştig de cauză. Vom contesta decizia instanţei la Curtea de Apel. Sperăm ca măcar acolo să avem câştig de cauză. Dacă nicio instanţă din România nu ne dă dreptate, vom merge până la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. După ce vor tăia din nou salariile, oamenii vor rămâne cu salarii mai mici decât salariul minim pe economie“, a mai spus Târnăveanu.