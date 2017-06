Funcționarii din administrația constănțeană, în grevă!

07:30:21 / 25 Mai 2017

pentru functionarii publici

Este normal ca salariile voastre sa fie stabilite de conducatorii unitatilor, voi vreti sa aveti salarii egale, ok, dar vreti sa taiati frunza la caini cum de obicei face-ti, nu aveti un minim respect fata de cetatean, il tratati ca pe un scalv, uitand ca de fapt sunte-ti platit din babii nostrii, la voi ca muncesti ca nu muncesti salariul vine, de dat afara nu va poate da, ca sunteti funtionari publici, poate asa prin imboldul salarizarii sa fiti pusi la munca,,,, din cate am citit eu, salariul minim este stabilit in lege, restul este la latitudinea sefului ceea ce este f normal, cine munceste are , cine nu, nimic,, numai in comunism, era conceptia toti la fel,,,,,