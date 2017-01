Funcţionarii din administraţie au protestat din nou

Sindicaliştii din administraţie au ieşit şi vineri în stradă, după ce, joi, s-au solidarizat cu funcţionarii de la Finanţe, pentru a-şi recupera drepturile băneşti tăiate de guvernanţi. Peste 500 de angajaţi ai Primăriei şi Consiliului Judeţean Constanţa au întrerupt lucrul şi s-au adunat dis de dimineaţă în faţa celor două instituţii. La prânz au plecat protestând spre sediul PDL, pentru a se alătura sindicaliştilor afiliaţi la confederaţia sindicală Cartel Alfa, la mitingul organizat de structura sindicală. Pe parcursul drumului, angajaţii din administraţie au făcut apel la unitate, au scandat lozinci împotriva lui Băsescu, a premierului Emil Boc şi a măsurilor de austeritate luate de guvernanţi, măsuri care i-au adus în postura de a ieşi în stradă. „Am continuat şirul manifestărilor şi am dat curs apelului lansat de sindicaliştii de la Cartel Alfa. Vrem să aducem la cunoştinţa partidului de guvernământ scăderea salariilor cu peste 60%. Am ajuns să ducem un trai sub orice limită. Avem credite de returnat, avem copii de întreţinut. Trebuie să le aducem la cunoştinţă încă o dată toate aceste probleme şi oamenilor politici, pentru că ei sunt cei care votează legile şi de ceea ce votează ei depinde viaţa noastră. Noi, cei din administraţie, vom avea mai mult de luptat până să obţinem ceea ce dorim“, a declarat liderul sindicaliştilor din cadrul Primăriei Constanţa, Antuanela Dancu. După ce au protestat timp de o oră alături de bugetari din toate domeniile de activitate, funcţionarii din administraţie s-au întors, ca şi joi, pe bd-ul Ferdinand, oprindu-se pentru câteva minute în faţa Curţii de Conturi şi terminându-şi marşul de protest în faţa Prefecturii Constanţa.