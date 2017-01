Funcţionarii publici ameninţă cu proteste dacă nu li se măresc salariile cu 50%

Funcţionarii publici afiliaţi la Sed Lex ameninţă cu proteste, care pot culmina chiar cu greva generală, dacă Guvernul nu le va majora salariile cu 50% de la 1 ianuarie 2009, conform declaraţiilor preşedintelui Alianţei Sed Lex, Vasile Marica. „Programul acţiunilor de protest în vederea susţinerii creşterii salariale va fi stabilit la Consiliul Unional al Alianţei Naţionale a Sindicatelor Bugetarilor Sed Lex, din 3 octombrie, la care vor participa toţi reprezentanţii sindicatelor bugetarilor (muncă şi inspecţia muncii, mediu, finanţe, vamă, primării, consilii judeţene, prefecturi, asistenţă socială)”, a precizat Marica. “Odată aprobat programul acţiunilor de protest, în următoarele două luni, activitatea administraţiei publice centrală şi locală, a centrelor de asistenţă socială va fi afectată, urmînd să informăm opinia publică în permanenţă cu privire la programul de lucru al instituţiilor şi autorităţilor“, a adăugat liderul sindical. Marica a spus că, aşa cum salariile profesorilor s-au majorat cu peste 50%, la fel şi salariile funcţionarilor publici trebuie să crească. Alianţa Sed Lex cerea, încă de la începutul lunii septembrie, o creştere salarială de cel puţin 50% pentru 2009, pentru menţinerea puterii de cumpărare şi creşterea în termeni reali a salariilor bugetarilor, în caz contrar ameninţînd cu declanşarea grevei generale începînd din noiembrie, pentru a boicota organizarea alegerilor generale. Sed Lex a prezentat, atunci, unele soluţii pentru găsirea resurselor bugetare necesare măririi salariului cu 50%, respectiv reducerea clientelei politice prin diminuarea numărului de consilieri ai deputaţilor, senatorilor, miniştrilor, secretarilor de stat, preşedinţilor de consilii judeţene, prefecţilor, de la 20.000, la maximum 3.000 de consilieri, ceea ce ar însemna o economie în valoare netă de 50 de milioane de lei lunar, declara Vasile Marica. O altă soluţie expusă de Marica este reducerea numărului funcţiilor de conducere care au indemnizaţii între 30-55% din salariu şi debirocratizarea sistemului. În acest moment, 30% din personalul administraţiei publice are funcţii de conducere, în multe situaţii, un director general cu 55% indemnizaţie de conducere are în subordine maximum zece oameni, din care doi sînt şefi serviciu cu indemnizaţie de 40 de procente în plus la salariu. “Creşterea salariului minim pe economie la 540 lei nu influenţează scăderea puterii de cumpărare şi nu micşorează nemulţumirea salariaţilor din sectorul bugetar, deoarece salariul mediu net în sectorul bugetar este de 1.080 de lei, faţă de 1.308 salariul mediu net pe economie, ceea ce înseamnă o diferenţă de 17,5%“, preciza liderul sindical.