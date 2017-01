Funcţionarii publici ar putea intra în grevă generală

Liderii organizaţiilor afiliate la Alianţa Federativă a Sindicatelor Funcţionarilor Publici "Sed Lex" se reunesc, azi şi mîine, pentru a analiza rezolvarea revendicărilor de la protestele din iarna trecută şi a decide asupra oportunităţii de a relua acţiunile sindicale. Oana Jianu, vicepreşedintele Alianţei "Sed Lex", a declarat că o serie de cereri susţinute de funcţionarii publici prin protestele organizate la sfîrşitul lui 2005 îşi găsesc rezolvarea odată cu modificarea Legii 188/1999, privind Statutul funcţionarilor publici, în timp ce altele încă aşteaptă un rezultat, principala problemă fiind legată de instituirea unui sistem unic de salarizare a funcţionarilor publici. Conform acordului semnat de “Sed Lex” cu Guvernul, ar fi trebuit ca, pînă la 1 iunie, să fie elaborat un proiect de act normativ privind salarizarea funcţionarilor publici, ceea ce nu s-a întîmplat, a spus Oana Jianu. Reamintim că, la începutul lui noiembrie 2005, mai mult de 2.000 de funcţionari publici au protestat la Bucureşti, iar pe 10 noiembrie, în jur de 45.000 de sindicalişti s-au aflat în grevă de avertisment. Greva generală a fost amînată, după ce sindicatele şi Guvernul au semnat acordul privind majorarea salariilor şi promovarea unor măsuri legislative în domeniu. "Sed Lex" are în componenţă patru federaţii sindicale şi 342 de sindicate din toate domeniile de activitate ale administraţiei publice (muncă, pensii, statistică, inspecţia muncii, finanţe, administraţie locală, trezorerii, vamă etc), totalizînd 51.628 membri de sindicat, din care 800 în Constanţa. Liderul “Sed Lex”, de la nivel local, Adrian Dugăiaşu, a spus că aşteaptă decizia conducerii Alianţei, privind reluarea sau nu a protestelor. Şi reprezentanţii Federaţiei Naţionale a Sindicatelor din Administraţia Publică Locală (FNSAPL) decid astăzi dacă reluarea protestelor este cea mai bună soluţie pentru a-şi atinge scopul. “Noi ne-am întîlnit acum cîteva zile la Cîmpulung Muscel şi am discutat despre posibilitatea de a relua protestele. Aşteptăm astăzi să primim un răspuns“, a declarat Ionel Posăcianu, liderul local al Federaţiei. La FNSAPL sînt afiliate 48 de sindicate din primăriile judeţului, totalizînd aprox. 1.500 de membri.