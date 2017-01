Funcţionarii publici pot promova prin merite deosebite, nu doar ca urmare a eliberării unui loc. Ei vor beneficia, pe parcursul acestui an, de o majorare salarială totală de 18,88%, acordată în trei etape, în lunile ianuarie, aprilie şi octombrie. Aceste măsuri au fost aprobate ieri de Guvern, prin ordonanţă. În luna ianuarie, funcţionarii publici beneficiază de o majorare salarială cu 5%, iar în lunile aprilie şi octombrie, creşterea va fi de 2%, respectiv de 11%. Prevederile Ordonanţei se aplică şi personalului vamal care are calitatea de funcţionar public. "Avansarea în treapta de salarizare imediat superioară se va face prin transformarea posturilor ocupate de cei care îndeplinesc condiţiile necesare, după aprobarea bugetului şi la propunerea şefului de compartiment în care lucrează funcţionarul public", a spus purtătorul de cuvînt al Guvernului, Oana Marinescu. Condiţiile pentru avansare sînt o vechime minimă de doi ani şi obţinerea unor performanţe profesionale notate cel puţin cu calificativul "bun" în anul precedent. În mod excepţional, conducătorul instituţiei poate să reducă la un an vechimea minimă necesară.