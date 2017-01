Funcţionarii publici “Sed Lex“ încep astăzi negocierile cu Guvernul

Funcţionari publici membri ai Alianţei Federative a Sindicatelor Funcţionarilor Publici "Sed Lex” au organizat ieri un miting în piaţa George Enescu din Capitală, pentru a-şi susţine revendicările privind salarizarea şi modificarea Statutului acestei categorii profesionale. În timpul acţiunii de protest, liderii sindicaliştilor au fost chemaţi la o întîlnire de către reprezentanţii Ministerului Administraţiei şi Internelor (MAI). "Vă vom spune data grevei generale sau că am renunţat la protest", le-a spus colegilor săi, înainte de întîlnirea de la minister, Vasile Marica, preşedintele “Sed Lex“. În urma discuţiilor de la MAI, cu secretarul de stat Mircea Toader, s-a hotărît ca reprezentanţi ai “Sed Lex“ să se întîlnească, astăzi, cu o comisie guvernamentală, pentru a discuta despre modificarea grilelor de salarizare şi decalajele foarte mari dintre salariile funcţionarilor publici. Vasile Marica este de părere că mitingul şi-a atins scopul, adică a atras atenţia Guvernului. “Noi nu renunţăm, ne pregătim pentru celelalte acţiuni de protest dacă nu vom ajunge la pace cu Guvernul“, a spus Marica. “Trebuie să calculăm valoarea punctului pentru a vedea care este creşterea salarială necesară pentru trecerea de la un sistem de salarizare la altul şi să luăm o decizie comună. Legat de valoarea punctului, suntem de acord să facem simulările necesare pentru a vedea cine va pierde, dacă va pierde cineva la salariu şi cum trebuie să calculăm valoarea punctului“, a adăugat liderul “Sed Lex”. Tot la discuţiile de ieri, secretarul de stat Mircea Toader a fost de acord să fie creată o altă comisie guvernamentală care să discute cu funcţionarii publici despre incompatibilităţile pe care aceştia doresc să le elimine, pentru a putea practica şi alte activităţi aducătoare de venituri. Pe de altă parte, va exista o a treia echipă a funcţionarilor publici care va discuta cu reprezentanţii Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei despre situaţia personalului contractual, care nu are o lege foarte clară privind modul de salarizare. “Trebuie să facem un sistem de carieră şi pentru personalul contractual, iar cei din sistemul de protecţie a copilului, doctorii şi infirmierii, trebuie să aibă aceleaşi drepturi ca cei din spital“, a mai spus Marica. În privinţa Legii salarizării funcţionarilor publici, sindicaliştii cer negocierea punctului valoric aplicabil în noul act normativ, începînd cu 1 aprilie, astfel încît niciun funcţionar public să nu piardă la salariu. Totodată, ei cer negocierea grilelor de salarizare din noul proiect de lege, astfel încît să poată echilibra decalajul dintre categoriile de funcţionari, diferenţele fiind, de multe ori, de 450 la sută. În plus, membrii Alianţei cer rediscutarea modului în care sînt acordate treptele de salarizare şi a modului în care vor avansa pe trepte funcţionarii publici.