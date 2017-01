Funcţionarii sînt atenţi la vizitatori în funcţie de... lanţul de aur pe care îl poartă

Agenţia Domeniilor Statului (ADS) este una dintre numeroasele agenţii guvernamentale înfiinţate în subordinea Ministerului Agriculturii şi suportate cu greu de contribuabili. Creată iniţial pentru exercitarea, în numele statului, a prerogativelor dreptului de proprietate asupra terenurilor cu destinaţie agricolă aparţinînd domeniului privat al statului (ca funcţie vitală), ADS este acuzat, în prezent, de \"parazitism\" şi de faptul că aruncă în haos eforturile de reconstituire a proprietăţilor. ADS Constanţa este agenţie mai mult cu numele; ocupă o modestă cameră la parterul unei clădiri din zona Piaţa Ovidiu şi are vreo trei funcţionari cam plictisiţi, supravegheaţi cam fără vlagă de directorul Gabriel Gheţu. Încăperea este sufocată de dosare şi de acreala pe care o dezvoltă atitudinea uneia dintre funcţionarele de aici. \"Am venit aici, la ADS, cu o problemă. Înaintea mea era un domn în vîrstă cu un lanţ de aur de juma\' de chil, la gît. L-a tinut doamna aproape o oră, la birou. A dat telefoane peste telefoane, a răcnit că trebuie să se respecte legea, că dacă este nevoie, ea se luptă şi cu Prefectura Tulcea, mă rog, multe a făcut. I-o fi rezolvat, cred, problema omului, care avea ceva teren de recuperat de la o staţiune de cercetări pomicole\", declară Nicolae Zaharia, din Constanţa. \"După ce a plecat, am avansat eu la biroul doamnei. Aveam şi eu o problemă mare, că mă poartă Comisia Judeţeană de Fond a Prefecturii şi Prefectura pe drumuri de doi ani! Din 2006 am de recuperat moştenirea de la bunicul, respectiv tatăl meu, Stan Zaharia şi Dumitru Zaharia, iar la Prefectură n-am rezolvat nimic. La prefectul Dănuţ Culeţu cred că am fost de cinci ori, de exemplu. Am primit doar politeţuri, că voi fi despăgubit, dar unde este pămîntul neamului meu, că nici acum nu mi l-au înapoiat? ADS are în posesie un teren, pe valea Merdeveniului, iî judeţul Constanţa, unde puteam să fiu şi eu despăgubit. Cînd colo, doamna funcţionar de la ADS a ridicat tonul la mine, nici nu a mai aşteptat să se termine de discutat problema mea şi a ieşit cu cafeaua şi ţigara pe hol. Toate astea s-au petrecut sub ochii directorului Gheţu. Cînd am ieşit, peste vreo cinci minute din birou, doamna stătea la o ţigară cu cel cu lanţul de aur. Ca să vezi, îşi dăduseră din nou întîlnire în hol, nu vorbiseră destul la birou!\" Am încercat şi noi să aflăm numele funcţionarului ADS, dar fără succes. Menţionăm că directorul Gabriel Gheţu nu a comentat în niciun fel acest comportament deplorabil al subalternei sale, semn ca astfel de cazuri ar putea fi frecvente în oficina guvernamentală de la Constanţa.