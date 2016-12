Funcționarii tehnocrați ne-au băgat în...

PRAF ȘI PULBERE Mare rectificare bugetară. Mare! Tehnocrată! Adică OK? Absolut deloc. În plină redresare economică, „specialiștii“ plantați să salveze țara taie fonduri de la transport, agricultură și dezvoltare regională. Adică fix de la domeniile-cheie. Dacă adăugăm și dezastrul complet de la fondurile europene (absorbție zero), realizăm că Guvernul care vine-n iarnă va primi o bombă cu ceas. Succes, băieți! „Marșul triumfal al tandemului toxic Anca Dragu - Gabriel Biriș se apropie de final, indiferent de numărul impresionant de batiste puse pe țambal. În nici 12 luni, au reușit să pună în pericol finanțele țării. În termeni nominali, veniturile la buget sunt mai mici cu 2% față de 2015, deși am avut creștere economică și consum la nivel-record în toată Uniunea Europeană. Ponderea în PIB a colectării a scăzut, în ianuarie - iunie, la 0,7%, ceea ce este ENORM! Ținta de deficit din 2016 este în pericol, din cauza evoluției colectării și absorbției de fonduri structurale. Tocmai de aceea, fără această rectificare, n-aveau cum să se încadreze în targetul anual“, spune fostul șef al ANAF Gelu Ștefan Diaconu. El remarcă și un trend recent cât se poate de interesant - marii analiști economici ai neamului (Ionuț Dumitru, Andrea Paul, Gheorghe Ialomițianu etc.), cărora nu le tace gura neam când lucrurile merg bine, tac chitic în ultima vreme. De ce? „Ca să nu atragă atenția asupra dezastrului produs de cei pe care îi protejează“, punctează Diaconu.

NIMIC NOU Nici scepticul analist Florin Cîțu nu-i convins de deciziile tehnocraților - „Guvernul de funcționari e supărat pe Parlament că i s-au impus creșteri salariale și, implicit, deficit bugetar mai mare. Ce să facem, spun ei? Parlamentul a votat, doar n-o să încălcăm legea... La schimb, Guvernul promitea, pe toate canalele media, reforma administrației. Putem s-o facem, suntem independenți, spuneau ei. Dar n-a venit reforma; a venit o lege a salarizării, care majorează lefurile bugetarilor“. Să revenim la rectificare. De ce era nevoie de așa ceva? Evident, pentru că avem salarii mai mari. Da, dar ăștia-s tehnocrați care nu irosesc banul public, corect? Ei aș! „Fac ce-au făcut toți până acum. Ca să păstreze deficitul constant, nu reduc alte cheltuieli, ci doar cresc estimarea veniturilor colectate la buget. Și gata, problema-i rezolvată“, conchide Cîțu. Și, ca să fie clar pentru toată lumea cât de „prudenți“ sunt domnii funcționari, să repetăm: cheltuieli mai mari impuse prin lege, venituri compensatorii ESTIMATE. Excelent...