Funcţionarul care trăieşte ca un miliardar

APARTAMENT ÎN ACTE, VILĂ ÎN REALITATE Prefectul Constanţei se va prezenta la Agenţia Naţională de Integritate pentru a da explicaţii în legătură cu numeroasele suspiciuni legate de modul în care şi-a acumulat averea. De-a lungul timpului, în mass media au fost publicate numeroase articole referitoare la discrepanţa dintre averea afişată de prefect şi veniturile declarate ale familiei acestuia sau de faptul că locuieşte în cu totul alt imobil decât cel înscris în declaraţia de avere (imobilul declarat fiind o casă în Târgovişte, iar cel în care locuieşte de fapt fiind o ditai vilă în Constanţa). Ultimul reportaj pe această temă, publicat în 17 februarie de Jurnalul Naţional, arată că, în conformitate cu declaraţiile de avere ale prefectului, banii albi ai familiei se duc numai pe rate la credite şi şcoala copiilor, pentru traiul lunar rămânând 65 de euro. Ca şi cum întreaga familie nu ar mânca, nu ar plăti impozite şi taxe, nu ar folosi utilităţi publice, nu ar circula cu autoturismul, etc. Un subiect mediatizat priveşte şi vila de pe strada Tabla Buţii nr. 2A (fantomă în acte!), în faţa căreia prefectul îşi parchează maşinile în fiecare seară şi din faţa căreia pleacă în fiecare dimineaţă. E de notorietate faptul că în acea vilă locuieşte prefectul, numai documentele oficiale nu menţionează vreo legătură a prefectului cu acest imobil. Nici măcar o chirie... Potrivit CV-ului postat pe site-ul Prefecturii, reprezentantul guvernului în teritoriu locuieşte într-un apartament din bl. D1, sc A, de pe aleea Hortensiei, din Constanţa. Acesta nu figurează în declaraţia de avere, singurul imobil declarat fiind casa din Târgovişte.

FIRMELE FAMILIEI, PE MINUS În privinţa maşinilor, prefectul poate fi văzut la volanul unui Mercedes S600 cu numărul CT-16-AMY, la volanul unui Ford Mustang GT decapotabil cu numărul CT-14-ERY, chiar dacă, în declaraţia de avere, are trecute două autovehicule, un Nissan Patrol din 1992 şi un Dodge din 1995. Cu acestea nu prea a fost văzut de curând! În privinţa firmelor în care sunt acţionari părinţii prefectului, aşa cum se menţionează şi în articolul din Jurnalul Naţional din 17 februarie, singura care pare capabilă să producă sumele necesare susţinerii financiare a traiului prefectului ar fi SC Imperial Agro Palaz SRL care, însă, pentru perioada 1999 - 2009, a înregistrat o pierdere totală de 27.388 lei. Cu toate acestea, familia Palaz a donat PDL 48.000 lei şi a investit în Depo Cereal Palaz SRL 500 mii lei.

FUGĂ ÎN LOC DE EXPLICAŢII În vizorul presei pentru averea sa, prefectul a susţinut ieri o conferinţă de presă, culmea, pentru a-i acuza pe preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, Nicuşor Constantinescu, şi pe primarul Constanţei, Radu Mazăre, că ar avea probleme cu declaraţiile de avere din 2003. Prefectul susţine că în unele declaraţii figurează sume despre care el nu înţelege cum au apărut întrucât actele pe care le deţine nu dovedesc încasări care să le acopere. Pleiada acuzaţiilor lansate de prefect s-a curmat brusc în momentul în care acesta a fost întrebat despre problemele pe care le are cu propria avere. Cine vă plăteşte panourile publicitare? În baza căror documente locuiţi în vila de pe Tabla Buţii? Cât a costat Fordul Mustang? Sunt întrebările care l-au enervat pe prefect în aşa hal încât a plecat intempestiv în mijlocul conferinţei de presă pe care el o organizase.

DIVERSIUNI PREFECTURALE Contactat telefonic, preşedintele CJC, Nicuşor Constantinescu, a spus: ”Declaraţia mea de avere e publică şi verificabilă oricând! A fost verificată de ANI în 2008, 2009, 2010! În 2003, când a apărut Legea privind obligativitatea declarării averilor, acestea se trimiteau la Prefectură, ceea ce am şi făcut. Tot în 2003 s-a modificat legea, adăugându-se noi cerinţe. Am depus o nouă declaraţie. Atunci nu se cerea să se declare numerarul, iar asta e şmecheria lui Iorga C.P.! Ulterior, legea s-a modificat de mai multe ori, devenind obligatoriu şi acest lucru. Asta e minciuna, asta e diversiunea prefectului! A deschis ilegal plicurile cu declaraţiile mele şi, chipurile, nu corespunde cash-ul. Repet, nu are ce să corespundă pentru că, în 2003, nu se declarau sumele cash. Ce ne spune funcţionarul din 1990 şi până acum Iorga despre uriaşa avere nejustificată a familiei lui? De unde are tatăl, şofer pensionar, mii de hectare la Deleni, siloz de milioane de euro, firmă de transport cu zeci de camioane grele, de unde are Iorga vilă P+2 pe malul mării, nedeclarată etc? E de 22 de ani funcţionar public şi vine la serviciu cu Mercedes 600?”. La rândul său, primarul Radu Mazăre a declarat: „Decât s-o facă pe procurorul răscolind morţii de acum 12 ani depăşindu-şi atribuţiile, mai bine s-ar ocupa să rezolve problema căldurii în oraşul Mangalia, unde i-a zăpăcit pe oamenii ăia suspendând primar, viceprimari, hotărâri legate de termie! Eu, în locul lui, aşa aş fi făcut!” Amintim că prefectul solicită oficial diferite informaţii legate de activitatea din trecut a preşedintelui CJC şi a primarului Constanţei, conform articolului 25 din Legea 340/2007, care prevede: “Pentru îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, prefectul solicită instituţiilor publice şi autorităţilor administraţiei publice locale documentaţii, date şi informaţii, iar acestea sunt obligate să i le furnizeze cu celeritate şi în mod gratuit”. Niciuna dintre atribuţiile sale nu este măcar tangentă cu activitatea Justiţiei, Parchetului sau Poliţiei, ceea ce face ca solicitările sale să frizeze abuzul în serviciu.