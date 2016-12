Fundaţia Amy Winehouse oferă burse copiilor talentaţi

Fundaţia caritabilă ce poată numele regretatei artiste britanice Amy Winehouse va acorda o bursă de studii la şcoala de arte din Londra unde cântăreaţa a fost descoperită. Bursa va oferi unui copil fără posibilităţi materiale ocazia de a-şi descoperi talentul chiar în instituţia în care Amy Winehouse şi-a găsit vocaţia. Amy Winehouse a fost descoperită, la 13 ani, de fondatoarea şcolii britanice Sylvia Young Theatre School, care a fost impresionată de cum a interpretat piesa „On The Sunny Side Of the Street”. „Suntem încântaţi că Fundaţia Amy Winehouse a înfiinţat o bursă în numele ei, pentru a ajuta un copil sărac să îşi dezvolte talentul. Ar fi minunat să găsim încă o Amy, deşi ea a fost unică”, a adăugat fondatoarea şcolii de arte.

Amy Winehouse a fost găsită moartă pe data de 23 iulie 2011, în locuinţa sa din Londra. Vedeta se lupta de mai multă vreme cu dependenţa de alcool şi droguri. La ultima sa internare într-un centru de reabilitare, medicii ar fi avertizat-o că, dacă nu renunţă la aceste vicii, va muri.