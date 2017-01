Fundaţia Culturală „Sorin Tudor”, la ceas aniversar

Fundaţia Culturală „Sorin Tudor” din Constanţa a împlinit, în această lună, zece ani de la înfiinţare. Principalul scop al fundaţiei este acela de a promova cultura, adresîndu-se tinerei generaţii care manifestă interes pentru acest domeniu.

Această asociaţie poartă numele fiului scriitorului Costache Tudor, prozatorul constănţean fiind şi preşedintele fondator al fundaţiei. Costache Tudor este cunoscut publicului cititor de la malul mării şi nu numai, pentru numeroasele cărţi publicate, precum şi ca jurnalist, în prezent, acesta fiind director al revistei de cultură „Agora”. Ceea ce l-a determinat pe scriitor să înfiinţeze această fundaţie culturală a fost moartea fiului său, Sorin Tudor, care a decedat în urma unui accident de circulaţie suferit în străinătate. „Nu îl cunoşteam pe fiul meu ca fiind pasionat de această latură culturală. Am descoperind dragostea lui pentru literatură abia după ce a decedat, în momentul în care am văzut că printre bagajele sale se aflau şi cinci cărţi din România, de care am aflat ulterior, de la prietena lui, că nu se despărţea niciodată”, a spus scriitorul Costache Tudor. Acesta a decis ca, în memoria fiului său, cu banii primiţi din asigurarea pe viaţă, să înfiinţeze o fundaţie care să-i poarte numele. „Dacă un tînăr a avut curajul să nu se despartă de aceste cărţi şi a găsit alinare în carte, atunci cînd am intrat în posesia banilor din asigurarea pe viaţă, nu m-am gîndit să fac altceva cu ei decît să încerc să pun pe picioare o fundaţie culturală ce se adresează tinerilor”, a precizat Costache Tudor. Materializarea acestui proiect nu a fost un lucru atît de uşor, însă, de-a lungul celor zece ani de existenţă, fundaţia a devenit cunoscută şi s-a impus în zona dobrogeană prin actele sale de cultură. „Am făcut-o cu greu, dar de atunci m-am implicat în aproape toate evenimentele culturale care au avut loc în toată Dobrogea. Am acordat, pînă acum, în jur de 30 de premii pentru literatură tinerilor care au participat cu creaţiile lor literare la diferite concursuri”, a subliniat Costache Tudor.

Fundaţia culturală „Sorin Tudor” continuă să reprezinte o treaptă de debut în literatură, pentru tinerele talente. Potrivit preşedintelui fondator, dintre cei care au trecut prin această fundaţie, aprox. 146 de tineri au reuşit să se afirme în literatură. Organizaţia acordă, anual, cinci premii intitulate: „Performanţă intelectuală de referinţă”, „Fapte care au impresionat opinia publică”, „Cei mai performanţi tineri aflaţi în centrele de plasament”, „Premiul pentru creaţie”, „Premiul pentru literatură”.

La ceas aniversar, scriitorul şi preşedintele fondator al Fundaţiei „Sorin Tudor”, Costache Tudor, intenţionează ca, împreună cu membrii fundaţiei, în colaborare cu Uniunea Scriitorilor din România, Filiala Dobrogea, să realizeze un periplu prin satele dobrogene în care s-au născut oameni de cultură, acest lucru urmînd să aibă loc anul viitor. De asemenea, acesta doreşte să continue proiectele fundaţiei legate de promovarea tinerilor scriitori şi de impunerea persuasivă pe plan internaţional a marilor scriitori dobrogeni precum Ovidiu Dunăreanu, Arthur Porumboiu, Nicolae Motoc şi Vasile Cojocaru, artişti care merită să fie recunoscuţi şi în afara ţării.