Fundaţia de caritate a Shakirei va inaugura a şasea şcoală pentru copiii săraci

Fundaţia de caritate înfiinţată de Shakira va inaugura, în curînd, cea de-a şasea şcoală pentru copiii săraci din Columbia. Cîntăreaţa columbiană a înfiinţat Fundaţia Pies Descalzos în 1995, cu scopul de a construi mai multe stabilimente educaţionale pentru copiii săraci, în diverse zone de pe teritoriul Columbiei. Potrivit presei internaţionale, această fundaţie, finanţată de Shakira, de cîteva organizaţii internaţionale de binefacere şi de diverşi filantropi, se află în plină expansiune. ”Vom inaugura cea de-a şasea şcoală. Şase mii de copii vor beneficia, cu ajutorul nostru, de educaţie şi de hrană, în zone care sînt afectate de sărăcie extremă. Columbia este a doua ţară din lume ca număr de refugiaţi interni”, a explicat cîntăreaţa. În Columbia nu există tabere de refugiaţi, însă milioane de persoane au pierdut tot ce aveau, iar copiii lor nu au acces la educaţie. ”În momentul în care am avut primul meu succes internaţional, la vîrsta de 18 ani, am decis să înfiinţez această fundaţie. Ea m-a învăţat multe lucruri şi mă fascinează. Am putut să constat felul în care educaţia devine un instrument atît de puternic”, a adăugat Shakira.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll este cîntăreaţă, compozitoare, producător muzical, dansatoare şi filantroapă columbiană, care a devenit celebră la începutul anilor ’90. După primele ei două albume, realizate cu ajutorul unor producători muzicali locali, prea puţin cunoscute în afara graniţelor Columbiei, Shakira a decis să îşi producă singură viitoarele materiale discografice. În 1998 a lansat albumul ”¿Dónde Están los Ladrones?”, foarte bine primit atît de critica de specialitate, cît şi de public. În 2001, cîntăreaţa columbiană a beneficiat de o puternică promovare a videoclipului piesei sale ”Whenever, Wherever”, făcîndu-se rapid remarcată şi de publicul vorbitor de limba engleză, odată cu lansarea albumului ”Laundry Service”, care s-a vîndut în peste 13 milioane de copii pe plan mondial. Patru ani mai tîrziu, Shakira a lansat un dublu material discografic, intitulat ”Fijación Oral Vol. 1” şi ”Oral Fixation Vol. 2”. Ambele au fost bine primite de public, iar piesa ”Hips Don\'t Lie” a devenit una dintre cele mai bine vîndute ale începutului de secol XXI. Următorul album al cîntăreţei columbiene se intitulează ”She Wolf” şi va fi lansat în luna octombrie.

Shakira a cîştigat două premii Grammy, şapte premii Latin Grammy şi a fost nominalizată la Globul de Aur, iar albumele ei s-au vîndut în peste 50 de milioane de copii pe plan mondial. În 2008, Shakira, singura cîntăreaţă sud-americană care a ajuns pe prima poziţie în U.S. Billboard Hot 100 şi în UK Singles Chart, a primit o stea pe celebrul bulevard al starurilor Hollywood Walk of Fame din Los Angeles.