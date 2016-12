Fundația lui Ponta, un nou proiect politic?

Victor Ponta îşi va lansa, joi, 14 ianuarie, fundaţia „Black Sea Regional Project”, pe care a înfiinţat-o alături de alte nume din politică. Proiectul fostului premier dă fiori reci mai marilor PSD, care se tem de faptul că, prin proiectul său, Ponta ar putea da naștere unei noi formațiuni în care să fie cooptați mai mulți membri ai partidului. Temându-se de o eventuală rupere a partidului, mai ales în an electoral, mai marii PSD au decis să discute subiectul, sâmbătă, la Piatra Neamț. Surse din PSD au declarat pentru stiripesurse.ro că social democrații îl așteaptă pe fostul premier la o discuție lămuritoare. Mai exact, pesediștii vor să afle de la Ponta dacă acesta vrea să-și transforme fundația în partid. Unii lideri ai PSD au declarat că ar fi nevoie de un mesaj public tranșant în care partidul să-și exprime un punct de vedere cu privire la această fundație. „Depinde cum vrea Ponta să fie ținut minte în PSD. Trucurile ieftine nu sunt gustate de membrii de partid. Ponta este foarte inteligent și știe toate lucrurile astea. Sper să nu ne pună pe toți într-o situație fără ieșire. Toată lumea are loc în PSD, are loc și Ponta, are loc și Dragnea, dar partidul nu va tolera aventuri personale”, au explicat surse de la vârful PSD.