Funeralii cu hohote de râs pentru Joan Rivers

Numeroase vedete de cinema şi televiziune au participat duminică, la New York, la înmormântarea legendarei actriţe americane Joan Rivers, de la care rudele şi membrii familiei şi-au luat „la revedere“ în cadrul unei ceremonii funerare marcate de glume, hohote de râs şi multe cântece. Actriţele Whoopi Goldberg şi Sarah Jessica Parker au stat alături de fiica lui Joan Rivers, Melissa, şi de nepotul ei, Cooper, în timpul serviciului religios, organizat la Templul Emanu-El, una dintre cele mai vechi sinagogi aparţinând cultului iudaic reformat din New York.

Actriţa de comedie Kathy Griffin, magnatul Donald Trump şi jurnalista de televiziune Barbara Walters au participat, la rândul lor, la această ceremonie organizată după dorinţa vedetei decedate. De la funeralii nu a lipsit nici Kelly Osbourne, colega lui Joan Rivers din emisiunea „Fashion Police“. Participarea la ceremonia funererară s-a făcut pe bază de invitaţie, iar Poliţia a controlat accesul în sinagogă, în timp ce ataşaţii de presă verificau identităţile participanţilor. În faţa sinagogii s-au aflat o mulţime de paparazzi, jurnalişti şi cameramani care au acoperit în direct acest eveniment din punct de vedere mediatic. Mii de persoane încercau să zărească vedetele venite la ceremonie, din spatele unor bariere metalice, iar unele dintre ele s-au declarat frustrate de absenţa ecranelor uriaşe.

Joan Rivers, decedată joi, la vârsta de 81 de ani, în urma unei intervenţii chirurgicale la nivelul coardelor vocale, descria în cartea ”I Hate Everyone... Starting With Me”, lansată în 2013, felul în care îşi imagina propria înmormântare: ”un eveniment uriaş, în spiritul showbiz, cu lumini, camere video şi multă acţiune” - o frază care s-a regăsit pe deplin în programul ceremoniei funerare de duminică. ”Vreau paparazzi şi vreau mulţi ataşaţi de presă care să facă scandal! Vreau ca înmormântarea mea să aibă loc în cel mai pur stil Hollywood!”, scria Joan Rivers.

Ceremonia a început cu un moment artistic susţinut de Corul bărbaţilor gay din New York şi a continuat cu o serie de cântece interepretate de actorul australian Hugh Jackman şi de una dintre vedetele de pe Broadway, actriţa şi cântăreaţa Audra McDonald. Corul de cimpoieri al Poliţiei din New York a închis ceremonia, în aplauzele şi ovaţiile mulţimii prezente în faţa sinagogii. De altfel, o porţiune din celebra 5th Avenue din New York a fost închisă cu această ocazie, iar poliţiştii au organizat un culoar special pentru a permite accesul invitaţilor VIP la acest eveniment. Pe parcursul ceremoniei au avut intervenții celebrii săi prieteni, care au evocat-o pe Joan Rivers în stilul său caracteristic.