Funeriu crede că este remaniabil

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a declarat, vineri, la Gura Humorului, că orice ministru este remaniabil din prima lui zi de mandat, dar că preocuparea sa este ceea ce are de făcut la minister şi mai puţin să se gândească la faptul că ar putea fi înlocuit. Întrebat, într-o conferinţă de presă, dacă se consideră remaniabil, Funeriu a spus că orice ministru, din orice ţară, este remaniabil din prima sa zi de mandat. \"Eu mă concentrez pe ceea ce am de făcut\", a spus Funeriu, adăugând că s-a concentrat mai mult pe organizarea sistemului. Ministrul a subliniat că finalul de an şcolar, într-un climat social destul de tensionat, a fost organizat ireproşabil de minister şi mai ales de inspectorii şcolari generali, cărora le-a mulţumit, dar şi profesorilor, care, într-o perioadă foarte dificilă precum cea prin care trece România, au înţeles să se strângă în jurul elevilor. \"Din punctul meu de vedere, sfârşitul de an şcolar a fost organizat ireproşabil şi am luat măsuri ca începutul de an şcolar să fie unul din cele mai bune începuturi de an şcolar din România de după 1989\", a spus ministrul Educaţiei. El a mai susţinut că se concentrează mai mult pe ceea ce are de făcut şi că nu se gândeşte foarte mult la faptul că ar putea fi schimbat din funcţie. Vicepreşedintele PDL Ioan Oltean a declarat, vineri, într-o conferinţă de presă, că premierul Emil Boc nu riscă să îşi piardă postul de la conducerea Guvernului, fiindcă nu va fi făcută o astfel de schimbare, dar că va exista \"o remaniere care va viza un anumit număr de miniştri\". \"Asigur că nu va fi o modificare a Guvernului în sensul schimbării premierului. Va fi o remaniere care va viza un anumit număr de miniştri. Aş putea spune fix, dar nu mai spun\", a afirmat Oltean. Premierul Emil Boc a reiterat, joi, la Sibiu, că o eventuală remaniere guvernamentală \"se face, nu se discută\".