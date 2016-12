Funeriu, groparul Educaţiei

Festivităţile de început de an şcolar au lăsat un gust amar reprezentanţilor din Educaţie, nemulţumiţi de modul în care ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, a înţeles să gestioneze evenimentul. „Am avut cel mai sumbru început de an şcolar. Impus de tovarăşul Funebru, care nu cunoaşte foarte bine limba română şi face confuzii între festivitate (serbare cu caracter solemn, de obicei pentru celebrarea unui eveniment important - n.r.) şi festivism (caracter festiv exagerat - n.r.), începutul de an şcolar a semănat mai mult cu o înmormântare decât cu o sărbătoare menită să rămână în amintirea elevilor, mai ales a celor care acum au intrat în clasa I”, a declarat prof. Ioana Purcărea. Ea a adăugat că festivităţile organizate în acest an au anticipat dezastrul spre care se îndreaptă Educaţia. Reamintim că Daniel Funeriu a cerut ca, în acest an, festivităţile dedicate deschiderii anului şcolar să fie organizate „în interesul elevilor”. Mai exact, demnitarul a solicitat ca acestea să nu dureze prea mult (pentru a nu ţine elevii în soare”. De asemenea, ministrul Educaţiei a cerut ca în prima zi de şcoală să fie organizate ore de dirigenţie cu elevii şi părinţii, pentru a li se explica cum va decurge procesul educaţional.