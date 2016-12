Funeriu îi ameninţă pe dascăli

Ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu, le-a cerut deputaţilor să susţină Legea educaţiei, dar a solicitat reconsiderarea unor amendamente adoptate de către membrii comisiei de specialitate. La începutul dezbaterilor din plenul Camerei Deputaţilor asupra Legii educaţiei, demnitarul le-a spus deputaţilor că este un proiect care respectă Pactul Naţional de Educaţie, act ce a fost semnat de toţi liderii partidelor parlamentare. „Legea educaţiei va aduce stabilitate sistemului şi va aduce sustenabilitate şi predictibilitate sistemului educaţional din România”, a declarat Funeriu. Chiar dacă, per ansamblu, ministrul s-a declarat mulţumit de modul în care Comisia de învăţământ a Camerei Deputaţilor a amendat proiectul Guvernului, oficialul a apreciat că sunt amendamente adoptate asupra cărora deputaţii ar trebui să reia discuţiile pe fond. Unul dintre acestea este prevederea ca la bacaluareat să se susţină examen la o singură limbă străină în loc de două, cum era stipulat în proiectul adoptat de către Executiv. Fost ministru al Educaţiei, Ecaterina Andronescu, le-a spus deputaţilor că au la dispoziţie trei proiecte de legi ale învăţământului - al Guvernului, al PSD şi al PNL- şi şi-a exprimat speranţa că Legea educaţiei va fi obţinută prin consens politic. „Sper ca legea să fie adresată sistemului, să nu fie direcţionată către anumite personaje existente în sfera publicului, azi - dar poate mâine mai puţin importante. Nu cred că e corect să avem într-o lege prevederi care să ţintească anumite personalităţi ale momentului”, a declarat Ecaterina Andronescu, referindu-se la prevederile din proiectul educaţiei privind incompatibilitatea funcţiei de rector cu funcţiile de demnitate publică şi de conducere într-un partid.În ceea ce priveşte acţiunile de protest anunţate de sindicaliştii din învăţământ, care vor culmina cu greva generală pe termen nedeterminat, ce va duce la blocarea anului şcolar, ministrul Educaţiei a declarat că instituţia pe care o conduce are la dispoziţie „măsuri legale” pentru a evita acest lucru. „Există, desigur, la dispoziţia Ministerului soluţii legale, la care nu aş dori să apelez ca să încheiem acest an şcolar. Contez foarte mult pe raţiunea, profesionalismul şi dăruirea profesorilor pentru a nu pune în pericol viitorul generaţiei de copii pe care au pregătit-o atâţia ani”, a afirmat ministrul Educatiei.