Funeriu, trimis la catedră

Rectorul Universităţii „Babeş-Bolyai” (UBB) din Cluj - Napoca, Andrei Marga, îl acuză pe ministrul Educaţiei, Daniel Funeriu că se foloseşte de „aparente citate” din volumele sale pentru a-şi susţine câteva idei false, declarându-se „consternat” că o persoană „care nu a condus vreodată o clasă, o catedră ia decizii pentru toate”. „Daniel Funeriu se foloseşte repetat de aparente citate din volumele mele pentru a-şi susţine două idei false, care îi sunt proprii, că eu aş fi apărat cu propunerea de „board of trustees” externalizarea desemnării conducerii universităţilor şi că eu aş sprijini, cerând să se ia în seamă contexte şi tradiţii indigene, „reformele” sale de trei parale”, susţine Andrei Marga. Rectorul UBB afirmă că intervenţiile sale sunt publice şi oricine le poate examina şi îi recomandă lui Daniel Funeriu să citească textele din care citează. „Sunt dator să spun, din nou, că Daniel Funeriu ar trebui să citească şi textele din care citează. „Legea” pe care a încropit-o nu are de-a face cu acele „board of trustees”. Aceeaşi „lege” este străină de cunoaşterea şcolilor, liceelor şi universităţilor din ţară, ce poate uşor sesiza oricine compară onest texte şi realităţi. Maniera ministrului Educaţiei de a se agăţa şmechereşte de texte ale altora, pe care evident nu le înţelege, îmi repugnă, dar nu mă miră”, arată Andrei Marga. El spune că, în calitate de cetăţean, nu poate decât să fie „consternat” văzând cum „o persoană care nu a condus vreodată o clasă, o grădiniţă, o şcoală, o catedră, o facultate, ia decizii pentru toate”. Conducerea Universităţii „Babeş-Bolyai” consideră că înaintarea în Parlament a proiectului de lege a educaţiei, în pofida respingerii generale din partea opiniei publice, „constituie un grav atentat la principiile democratice”.