Funeriu vrea să dea bani şi la privat?!

Deşi se plânge că nu sunt suficienţi bani pentru Educaţie, motiv pentru care manualele care ajung la elevi au şi câte şapte ani vechime (potrivit normelor igienico-sanitare, viaţa unui manual este de cel mult patru ani), decontarea navetei profesorilor este doar o amintire, iar cadrele didactice competente pleacă din Învăţământ, ministrul de resort, Daniel Funeriu, a anunţat că din 2012 statul va aloca bani şi şcolilor private. În România sunt aproximativ 70.000 de elevi în învăţământul privat acreditat preuniversitar, din totalul de 3,2 milioane de de elevi, potrivit datelor prezentate de ministrul Educaţiei. Alocarea costului standard pe elev care se practică în prezent în şcolile şi liceele de stat depinde de locul în care învaţă elevul, precum şi de alte situaţii diverse - dacă învaţă în mediul urban sau rural etc. - şi acest cost variază între 2.000 şi 3.000 de lei pe an. „Dacă o şcoală privată are o taxă de 10.000 de lei, statul va da pentru un elev, indiferent dacă este şcoală privată în învăţământul obligatoriu sau de stat, 3.000 de lei, iar restul este acoperit de părinte”, a mai spus Funeriu. Cu alte cuvinte, şcolile particulare vor beneficia de două surse de finanţare: buzunarul părinţilor şi bugetul de stat, în condiţiile în care în învăţământul de stat mai sunt unităţi unde copiii învaţă, iarna, cu şubele pe ei, iar dacă vor să meargă la toaletă trebuie să apeleze la haznaua din curte. Reprezentanţii Ministerului Educaţiei au mai declarat că intenţionează să creeze o bază de date privind subiectele la examene, un prim pas fiind evaluările iniţiale. Secretarul de stat în Ministerul Educaţiei, Oana Badea, a precizat că ministerul utilizează ca resursă testele create de fiecare dascăl în parte pentru a construi o bancă de instrumente de evaluare unică. Potrivit acesteia, instrumentul evaluării iniţiale determină o abordare adaptată a procesului de învăţare la particularităţile elevului. Secretarul general al Federaţiei Sindicatelor Libere din Învăţământ, Liviu Marian Pop, a declarat că România a fost „bulversată” de testele iniţiale, modelele elaborate de Serviciul Naţional de Evaluare fiind „greşite” şi „în afara programei”.