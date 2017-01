Fura din maşini şi îi şantaja pe proprietari

Şase maşini parcate pe strada 23 August din Eforie au fost distruse, joi noaptea, de un hoţ care a plecat cu radiocasetofoane, documente şi alte bunuri. “Pe la 4.00 am ieşit din casã ca sã plec la serviciu şi, cînd m-am apropiat de maşinã, am vãzut cã are geamul spart. Uitîndu-mã împrejur, am remarcat cã şi alte automobile au fost atacate”, a declarat şoferul unui Mercedes Sprinter. Bãrbatul a anunţat poliţia, iar în urma cercetãrilor oamenii legii au stabilit cã hoţul intrase în douã Dacii şi un Matiz dupã ce a distrus partea superioarã a portierelor dreapta faţã. Pentru alte trei maşini, un Peugeot, un Ford şi un Sprinter, hoţul a ales altã modalitate de a pãtrunde în interior, iar proprietarii au gãsit pe canapele pietrele cu care fuseserã sparte geamurile, precum şi un bilet prin care erau înştiinţaţi cã le fuseserã furate actele. Hoţul le cerea pãgubiţilor, prin acelaşi mesaj, sã plãteascã un milion de lei dacã doresc sã îşi recupereze documentele autoturismelor şi îi invita la un bar din localitate pentru a face tranzacţia. Poliţiştii din Eforie au reuşit identificarea şi reţinerea bãrbatului care vandalizase cele şase maşini, cu ajutorul unuia dintre pãgubiţi. “Cînd am ieşit din bloc dimineaţã şi mã îndreptam spre maşinã, am vãzut o persoanã care dãdea tîrcoale pe aici. Abia dupã ce mi-am gãsit Sprinter-ul spart, mi-am dat seama cã el este autorul”, a spus şoferul pãgubit. Bãrbatul a furnizat poliţiştilor semnalmentele hoţului, care a fost reţinut pe o stradã din Eforie, în jurul orei 6.00. Marin Nicolau, în vîrstã de 34 ani, este din Basarabi şi, potrivit anchetatorilor, din 1989 şi pînã în prezent, el a fost condamnat de peste zece ori pentru furturi şi tîlhãrii. De asemenea, în 1993, Nicolau a fost încarcerat dupã ce instanţele constãnţene l-au gãsit vinovat pentru trafic de stupefiante. Poliţiştii continuã cercetãrile pentru a stabili dacã Marin Nicolau este autorul şi altor spargeri, iar în cursul zilei de azi va fi prezentat procurorilor constãnţeni cu propunere de arestare preventivã.