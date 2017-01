Furnizarea apei potabile în Mangalia, în atenţia autorităţilor

Liderii Federaţiei Asociaţiilor de Proprietari (FAP) din Mangalia, ai Asociaţiilor neafiliate la Federaţie şi primarul Cristian Radu au avut, luni seara, o întâlnire cu reprezentanţii conducerii RAJA Constanţa, pentru a găsi soluţii la problemele cu care se confruntă locuitorii oraşului. „Am discutat cu directorul adjunct al RAJA, Aurel Presură, despre contorizarea fiecărei scări de bloc, precum şi despre primirea buletinelor periodice de analiză a apei, pentru a se evita divergenţele de opinie între locatari şi asociaţii pe marginea acestor subiecte”, a spus edilul Mangaliei. În cadrul întâlnirii, s-a analizat şi problema inundării unor subsoluri din cauza faptului că acestea sunt situate sub nivelul coloanelor de canalizare stradală, cerându-se şi stabilirea clară a apartenenţei căminelor şi apometrelor. „În plus, am mai cerut curăţarea şi decolmatarea coloanelor stradale de colectare a apelor pluviale“, a menţionat preşedintele FAP, Vlad Urse. Potrivit acestuia, unele solicitări au fost rezolvate pe loc, în sensul că, de acum înainte, facturile la apă se vor ridica direct de la Centrul Zonal RAJA Mangalia, iar buletinele de analiză a apei se vor distribui trimestrial. În plus, reprezentanţii RAJA au dat asigurări că, în cel mai scurt timp, vor formula răspunsuri scrise la toate celelalte solicitări ale locuitorilor Mangaliei. Totodată, cele două părţi au convenit ca aceste întâlniri să aibă loc trimestrial.