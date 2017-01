Furnizorii de energie, obligaţi să organizeze întîlniri cu asociaţiile de consumatori

Furnizorii de energie vor fi obligaţi să informeze consumatorii cu privire la preţuri şi tarife, detaliile contractuale, întreruperile planificate în alimentarea cu energie şi vor trebui să organizeze cel puţin o dată pe an întîlniri cu asociaţiile de consumatori, potrivit unui proiect al Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Informarea consumatorilor va fi realizată pe paginile de Internet ale ANRE şi ale furnizorilor, la cerere, punctele de relaţii cu clienţii ale furnizorilor, prin transmiterea de notificări sau materiale informative şi publicarea în mass-media scrisă naţională şi locală, se arată într-un proiect al Autorităţii cu privire la condiţiile şi modalităţile prin care furnizorii de energie electrică îşi îndeplinesc obligaţiile de informare a consumatorilor casnici şi a micilor consumatori. În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a acestei proceduri, furnizorii de energie electrică vor trebui să transmită tuturor consumatorilor casnici şi micilor consumatori mesajul “ANRE îţi garantează dreptul la informare în relaţia cu furnizorul tău de energie electrică: află detalii pe www.[site-ul furnizorului].ro sau la punctele de relaţii cu clienţii”. Totodată, ANRE şi asociaţiile consumatorilor pot solicita furnizorilor să organizeze întîlniri, dar nu mai mult de şase pe an. Dacă furnizorii nu primesc astfel de solicitări, vor organiza cel puţin o întîlnire pe an. Pe facturi, furnizorii vor fi obligaţi să posteze textul “Începînd cu data de 1 iulie 2007, piaţa de energie electrică din România este liberalizată complet, ceea ce vă oferă dreptul şi posibilitatea de a vă alege furnizorul în condiţiile reglementae de ANRE. ANRE asigură supravegherea derulării contractelor şi răspunde la sesizările şi reclamaţiile primite de la consumatori”. Acest mesaj va apărea pentru o perioadă determinată de timp. ANRE va pune la dispoziţia consumatorilor o pagină de Internet care va oferi informaţii comparative privind ofertele furnizorilor de energie electrică şi va realiza un clasament al celor mai avantajoase oferte din punctul de vedere al preţului.