Furnizorii de energie şi gaze vor putea participa la licitaţiile internaţionale de emisii poluante

Furnizorii de electricitate şi gaze naturale vor putea participa la licitaţiile internaţionale de vânzare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră atribuite statului de către Comisia Europeană. \"Furnizorii de energie electrică şi gaze naturale titulari de licenţă de furnizare au dreptul să participe în cadrul licitaţiilor de certificate de emisii de gaze cu efect de seră fie în nume propriu, fie în numele clienţilor de energie electrică sau gaze naturale\", potrivit datelor Autorităţii Naţionale de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE). Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră sunt alocate fiecărui stat membru al Uniunii Europene. Guvernul a încercat, în ultimii ani, să tranzacţioneze surplusul de certificate, dar nu reuşit din cauza incapacităţii de a desemna o autoritate care să deruleze vânzările. România dispune de circa 300 milioane de astfel de certificate aferente perioadei 2008-2012, pe care ar fi putut obţine, în 2008, aproximativ 2,5 miliarde euro. Aceste tranzacţii sunt accesibile şi brokerilor de pe piaţa de capital, care, potrivit unui regulament elaborat de Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare, pot cumpăra certificatele direct de la instituţiile statelor în cadrul licitaţiilor organizate pe bursa unică europeană de profil. Majoritatea ţărilor europene au posibilitate, din acest an, să vândă certificatelele doar prin licitaţii organizate pe bursa European Energy Exchange din Germania. Certificatele de emisii de gaze cu efect de seră sunt alocate fiecărui stat semnatar al Protocolului de Kyoto. Un certificat echivalează cu o tonă de dioxid de carbon emisă în atmosferă. Pentru fiecare stat membru se aprobă, prin Planurile Naţionale de Alocare, un număr total de certificate, acestea fiind ulterior alocate la nivelul fiecărui sector, activităţi şi apoi fiecărei instalaţii aflate sub incidenţa directivei. Sub incidenţa acestei scheme de comercializare a certificatelor de emisii intră instalaţiile din sectorul energetic, al producerii şi prelucrării metalelor feroase, al industriei mineralelor şi al fabricării hârtiei şi cartonului.